Ils installeront des bornes de recharge de 175 kilowatts dans les principales villes

Le service permettra l’accès aux voitures électriques de toute marque

Porsche City Charging est un projet de Porsche Ibérica dont la mission est d’améliorer le réseau de chargeurs électriques en Espagne et au Portugal. Chaque point a une puissance de 175 kilowatts, et ils sont déjà en service à Barcelone et à Marbella.



Outre les turbocompresseurs Porsche inaugurés à son siège de Madrid, la marque allemande travaille à l’amélioration de l’infrastructure de recharge des voitures électriques en Espagne et au Portugal. Porsche ibérique a commencé le projet Recharge Porsche City conçu à cet effet, dont tous les propriétaires de voitures à batterie, quelle que soit leur marque, peuvent bénéficier.

Recharge Porsche City envisage l’installation de bornes de charge ultra-rapides de 175 kilowatts de puissance dans plusieurs des principales villes de la péninsule ibérique. Le premier en Espagne a été inauguré il y a quelques semaines à Barcelone, plus précisément dans le centre commercial L´illa, situé dans l’avenue centrale Diagonal, entre les quartiers des Corts et Sarriá-San Gervasio. Cela a été suivi par un autre à Puerto Banus, Marbella, dans la zone privée de la marina. L’idée est que ces stations électriques sont situées dans des points stratégiques d’accès facile.

Au cours des prochaines semaines, d’autres stations électriques seront inaugurées en Madrid, Saragosse, Valence, Lisbonne et Porto. Dans le cas de la capitale, deux bornes de recharge ultra-rapides vont être installées à des endroits différents, ce qui est logique si l’on tient compte du fait que c’est la ville espagnole avec le plus de voitures électriques en circulation. Ces deux points s’ajoutent au susdit Turbocompresseur Porsche 350 kW.

Pour accéder aux points de chargement du projet Recharge Porsche City Il suffit d’avoir une carte de crédit, car vous pouvez payer directement avec elle. Cela évite d’avoir à s’inscrire pour toute application.

“Porsche, avec son argent et ses efforts, contribue à l’amélioration de l’infrastructure de recharge, et il le fait pour que tous les conducteurs de voitures électriques puissent profiter de ces avantages, pas seulement ceux de notre marque”, déclare Tomás Villén, PDG de Porsche ibérique. “La mobilité électrique est quelque chose que personne ne remet plus en question. Il ne vaut plus la peine de se plaindre de ce que les autres ne font pas; nous sommes heureux d’aider à rendre cette transition aussi rapide et confortable que possible.”

