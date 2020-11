La marque estime que ses véhicules électriques doivent être des véhicules spécifiquement conçus pour cette technologie

Une Porsche 911 hybride arrivera finalement

Le PDG de Porsche, Oliver Blume, a reconnu que dans les plans de la marque allemande, il n’y avait pas de place pour une 911 électrique, bien que la version hybride du mythe sportif soit une question de temps. L’électricité du constructeur sera des voitures spécialement conçues avec cette technologie à l’esprit.



La électrification de l’industrie automobile progresse de succès en succès. Tous les fabricants ont mis en place leur stratégie d’expansion à cet égard. Aussi Porsche, qui a fait ses débuts il y a un peu plus d’un an en termes de véhicules 100% électriques avec le Taycan. Ses performances sont superlatives, oui, mais c’est une technologie qui ne sera jamais appliquée à un mythe avec des roues comme la Porsche 911. Cela a été assuré Oliver Blume, PDG de la société allemande. “Laissez-moi être clair. Nous aurons des moteurs à combustion pendant longtemps. La 911 est un concept-car conçu pour ces types de moteurs. Nous ne pensons pas qu’elle se combine avec une mobilité entièrement électrique. Nous pensons que les voitures électriques devraient être conçues pour cela”, a-t-il déclaré. a déclaré dans des déclarations recueillies par Bloomberg.

Malgré cela, Blume pense que oui, à l’avenir, un Porsche Véritable voiture de sport avec un moteur électrique, mais en tout cas ce sera un modèle créé à partir de zéro. “Il y a de la place pour une voiture de sport électrique à l’avenir.”

Ces mots n’empêchent pas Blume de voir l’électromobilité comme la future solution de la firme, même si selon lui il y aura toujours une 911 avec un moteur thermique. “Environ 50% de Porsche que nous vendons seront électriques ou hybrides en 2025. Cependant, Porsche proposera toujours des moteurs à combustion, en particulier dans la 911. Mais nous ne pouvons pas mettre de limites à la marche croissante de l’électromobilité », a déclaré Blume il n’y a pas longtemps sur le propre site de Porsche.

Tandis que le Porsche 911 électrique est sorti, on ne peut pas en dire autant de la version hybride de celui-ci. C’est une idée qui fait le tour des hauts échelons de la marque depuis quelques années, et tout semble indiquer que ce sera l’actuel génération 992 la voiture de sport qui voit naître cette variante. Sera le La 911 la plus puissante jamais conçueEt ce sont de grands mots quand on considère que la nouvelle Porsche 911 Turbo S 2020 peut atteindre 650 chevaux. Il y a ceux qui soulignent que le moteur électrique de la 911 hybride développera à lui seul environ 140 chevaux.

Depuis que Porsche a abandonné l’idée que le 911 hybride ne pourra faire que de petits mouvements en mode électrique, ce qui indique qu’il s’agirait d’un hybride auto-rechargeable et non plug-in, ce qui est logique étant donné que les ingénieurs allemands doivent limiter au maximum le surpoids du système électrique pour ne pas nuire à la dynamique de la voiture. Il aura également un bouton qui permet de déployer une puissance électrique supplémentaire.

Porsche se vante également que le électrification de l’industrie leur a permis de créer pas mal d’emplois. «Grâce à l’électromobilité, à nos nouveaux moteurs électriques et à nos nouvelles voitures électrifiées, nous avons créé 2 000 nouveaux emplois», a déclaré Oliver Blume il y a quelques semaines.

