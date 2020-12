Porsche a confirmé son intérêt et son engagement pour la Formule E à moyen terme en écartant implicitement son départ à la fin de l’année prochaine, tout comme Audi.



“Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer clairement notre continuité dans le championnat du monde ABB Formula E. Nous sommes totalement convaincus qu’il s’agit d’un scénario exceptionnel et d’un concept unique”, a déclaré Fritz Enzinger, vice-président de la compétition, en la présentation des programmes sportifs Porsche.

“Nous utilisons cette catégorie de monoplaces tout électriques pour le développement systématique et l’expansion de nos expériences dans le domaine de la propulsion électrique à batterie. Nous voulons faire progresser le Championnat avec la FIA, les promoteurs et les équipes dans les années à venir.” Ajouta Enzinger.

Une déclaration qui confirme implicitement un engagement au-delà de 2021 et que Porsche sera dans la catégorie lorsqu’elle fera ses débuts avec la nouvelle Gen3, plus puissante – 8 350 kilowatts – et plus légère – environ 120 kilos de moins – que l’actuelle.

Enziger a déclaré que les ingénieurs de Weissach ont considérablement amélioré la transmission et conçu de nouvelles façons de définir la stratégie opérationnelle, de sorte que l’équipe TAG Heuer Porsche affiche les ambitions les plus élevées pour cette saison 2021, qui commence à la mi-janvier à Santiago du Chili. .

Les pilotes qui piloteront les deux Porsche 99X Electrics l’année prochaine seront les Allemands André Lotterer et Pascal Wehrlein, tandis que les Suisses Simona de Silvestro et Neel Jani seront les réservistes.

Les projets sportifs de Porsche incluent également la participation de deux voitures au Championnat du Monde d’Endurance et également à la Porsche Cup, ainsi qu’un service client dans les différentes catégories GT, sans préciser si elles seront présentes dans le nouveau DTM qui sera réservé au GT3.

