Partage la plate-forme avec le Taycan conventionnel

Fait partie de la base Mission E Cross Turismo

La Porsche Taycan Cross Turismo, version carrosserie familiale de la première série électrique de la marque allemande, sera présentée entre fin 2020 et début 2021. Elle provient de la Porsche Mission E Cross Turismo, un modèle qui anticipait certaines capacités qui ne sont pas à la recherche qu’ils vont passer au modèle final.



La présentation du deuxième corps de la Porsche Taycan – il sera officiellement appelé Porsche Taycan Cross Turismo– Il sera produit prochainement, soit plus tard cette année, soit début 2021. Il arrivera largement avant la nouvelle génération de Porsche Macan, qui sera entièrement électrique, prévue pour 2022.

Le débarquement du nouveau Porsche Taycan Cross Turismo C’est une étape de plus dans la stratégie future de l’entreprise qui entend électrifier à l’horizon 2025 l’essentiel de sa gamme. Ensuite, on s’attend à ce que la moitié des ventes réalisées aient un type de moteur électrique. De plus, ces mêmes plans envisagent le même horizon pour s’assurer que les batteries et autres matériaux utilisés pour la création de voitures électrifiées n’ont pas d’impact en termes d’émissions de CO2.

Le modèle de production termine actuellement des journées de test sur le circuit du Nürburgring, où il a été vu avec pratiquement aucun camouflage. La ligne esthétique est très similaire à celle du Taycan d’origine sauf pour une vue de côté et un arrière qui est clairement affecté par l’extension du toit et sa chute plus verticale. Cependant, les colorants de camping-car qui pourraient être détectés une fois le prototype vu ne semblent pas être transférés sur le véhicule qui va être commercialisé, dont tout indique qu’il restera dans un corps plus familier que le premier.

Le nouveau Porsche Taycan Cross Turismo Il est dérivé de la Mission E Cross Turismo, un prototype présenté à la Salon de l’automobile de Genève 2018 avec deux moteurs électriques, un situé sur chaque axe, qui produit une puissance maximale de plus de 600 chevaux. Le modèle de série, comme le Taycan conventionnel, offrira différents niveaux de puissance et d’autonomie. Concernant ce dernier, le prototype pouvait parcourir jusqu’à 500 kilomètres entre les charges selon l’ancien cycle d’homologation NEDC.

Les avantages de Porsche Misson E Cross Turismo a souligné une accélération de 0 à 100 kilomètres / heure en moins de 3 secondesAlors que pour atteindre 200 kilomètres / heure il n’en utilisait pas plus de 12. La vitesse de pointe, limitée électroniquement, était de 250 kilomètres / heure. De plus, grâce au développement sur la plate-forme 800 volts, le «concept» pouvait récupérer jusqu’à 100 kilomètres d’autonomie en seulement quatre minutes dans la prise de charge appropriée.

