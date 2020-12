Ils rêvent de gagner des classiques au Mans, Daytona et Sebring

L’idée d’une voiture avec laquelle gagner en WEC et IMSA leur semble séduisante

La direction de Porsche AG a donné son feu vert au développement d’un prototype pour concourir dans le nouveau WEC, LMDh. De cette manière, la marque allemande sera à nouveau en compétition dans la première catégorie d’endurance à partir de 2023.



Porsche revient à l’endurance et au Mans et le fait avec style. La marque participera avec une LMDh au Championnat du Monde d’Endurance et à l’IMSA à partir de 2023.

La marque, qui compte 19 victoires au Mans, revient participer avec une LMDh et se bat pour gagner à nouveau. Porsche estime que l’introduction de la nouvelle catégorie de prototypes hybrides capables de fonctionner au WEC et à l’IMSA est une bonne idée et a décidé de s’inscrire. Ce sont des voitures d’environ 1 000 kilos, alimentées par un système hybride et d’une puissance de 500 kilowatts – 680 chevaux -.

«La nouvelle catégorie LMDh nous permet de lutter pour les victoires au général avec un système hybride sur les classiques du Mans, Daytona et Sebring sans nous coûter un bras et une jambe. Le projet est très attractif pour Porsche. L’endurance fait partie de l’histoire. Notre ADN de marque », a déclaré Oliver Blume, PDG de Porsche AG.

La firme allemande a quitté le WEC fin 2017, alors qu’il était au sommet, et souhaite maintenant revenir en raison des nouvelles réglementations adoptées par le WEC et l’IMSA, qui ont convenu de créer une nouvelle catégorie de voitures capables de gagner dans les deux championnats. , le LMDh.

