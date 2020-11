Porsche présente cinq autres concept-cars inédits de la collection “ Porsche Unseen ”

Porsche a dévoilé vendredi cinq nouveaux concepts cars qui n’ont jamais été mis en production. Ce sont des réinterprétations de classiques emblématiques comme les 906 et 917, une mise à jour de la 918, un prototype de course qui adopte le langage de ses voitures de rue et une version extrême d’une monoplace de Formule E.



La firme de Stuttgart a commencé à courir en Formule E en 2019, après avoir amorti son programme LMP1 au Mans et le projet Evo de la 919 Hybrid, qui a servi de transition entre les catégories. Dans la catégorie électrique, il est en concurrence avec un bloc d’alimentation qui lui est propre, mais est naturellement contraint d’adopter le même châssis Spark que ses rivaux.

Mais que se passerait-il si Porsche pouvait libérer ses designers? C’est l’exercice créatif qui a conduit à la Porsche Vision E, un prototype futuriste créé en 2019 à partir duquel un châssis roulant a été assemblé. Il était destiné aux clients privés, mais il ne serait pas difficile de l’imaginer sur la grille de Formule E si la réglementation était plus laxiste.

La marque n’a révélé aucun détail sur ses spécifications, mais on peut rester avec quelques détails intéressants sur son esthétique. C’est une voiture de course à cockpit fermé, comme une bonne voiture futuriste. Et il reprend également certaines caractéristiques du Taycan, visibles surtout dans le phare avant.

Il se passe de l’aileron avant – un cadeau naissant sur le Spark officiel – et adoucit le carénage de la roue arrière, de sorte qu’il s’appuie sur son fond plat pour la génération d’appuis. Un bon «croisement» entre le concept traditionnel de monoplace et de voiture de sport, en gardant les différences évidentes.

La Porsche Vision E n’est pas la seule hypercar de la collection Porsche Unseen.

PORSCHE VISION 918 RS

La Porsche Vision 918 RS, créée en 2019 sous forme de châssis roulant, a imaginé une hypothétique évolution / mise à jour de la Porsche 918 Spyder, qui a marqué un avant et un après à l’ère des supercars hybrides de la marque. De Stuttgart, ils disent qu’il aurait eu plus de puissance et d’adhérence que son prédécesseur, mais ils ne donnent pas de chiffres concrets.

PORSCHE 906 LIVING LEGEND

La Porsche 906 Living Legend, créée en 2015 sous forme de châssis roulant, était une réinterprétation moderne de la Porsche 906.

PORSCHE 917 LIVING LEGEND

La Porsche 917 Living Legend, dont un modèle en terre cuite grandeur nature a été créé en 2013, était une réinterprétation moderne de la classique Porsche 917 KH qui a remporté la victoire au Mans 1970. Elle est née alors que Porsche préparait son retour au Mans, ce qui s’est produit en 2019 avec la nouvelle 919 Hybrid.

PORSCHE VISION 920

La Porsche Vision 920, créée en 2019 en tant que châssis roulant, était un prototype de course qui assimilait le langage de conception que la marque de Stuttgart applique à ses voitures de rue. Cela est particulièrement vrai dans le groupe de feux arrière, qui s’étend sur toute la largeur du véhicule.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard