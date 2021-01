La pré-saison se déplace également à Portimao, les 30 et 31 mars

Le départ est retardé de deux semaines; 8 Heures de Portimao, 4 avril

Le circuit de Portimao remplacera Sebring comme première étape de la saison 2021 du Championnat du Monde d’Endurance. Il débutera à 8h00 à Portimao le week-end du 2 au 4 avril, deux semaines après le départ initial.



Covid-19 a une fois de plus provoqué des changements dans un calendrier moteur. Cette fois, c’est au tour du Championnat du Monde d’Endurance, qui doit changer son début de saison en raison des restrictions imposées par les gouvernements des différents pays pour éviter les risques.

La saison WEC devait débuter dans deux mois à Sebring. Puisque le championnat devrait commencer maintenant avec toute la logistique, ils ont décidé de ne pas commencer à Sebring en raison de la situation aux États-Unis concernant le covid-19. Au lieu de cela, ils commenceront à Portimao, avec une course de 8 heures, deux semaines plus tard.

Portimao sera également le nouveau lieu de la pré-saison de la Coupe du Monde d’Endurance, le Prologue, qui se tiendra les 30 et 31 mars, selon la catégorie.

Le président de l’Automobile Club de l’Ouest, Pierre Fillon, regrette d’avoir à effectuer ces changements de dernière minute et assure qu’ils attendent avec impatience que tout s’améliore pour revenir bientôt à Sebring.

“Malheureusement, la pandémie de covid-19 continue de causer des problèmes dans le monde et la décision d’annuler Sebring et de la remplacer par une course à Portimão a été prise après consultation de la FIA, de l’IMSA et de la direction de Sebring”, a expliqué Fillon. .

«Nous sommes attristés de ne pas voir nos amis américains et nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons retourner aux États-Unis. Nous restons concentrés sur la poursuite de la construction de notre relation à long terme avec l’IMSA et le circuit de Sebring et notre intention est de revenir. à Sebring dans le futur », a conclu Fillon.

CALENDRIER MIS À JOUR

30-31 mars Portimao, pré-saison 4 avril 8 Heures de Portimao 1er mai 6 Heures de Spa-Francorchamps 12-13 juin 24 Heures du Mans 18 juillet 6 Heures de Monza 26 septembre 6 Heures de Fuji 20 novembre 6 Heures de Bahreïn

