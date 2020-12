Fernando Alonso débute au sommet avec les préparatifs pour 2021. L’Espagnol a été le leader du test d’Abu Dhabi qui s’est tenu aujourd’hui à Yas Marina. L’Espagnol a été plus rapide que les deux Renault samedi.



15h00 Fin des tests d’Abu Dhabi et avec eux, fin de la saison 2020! Voici la table finale:

14:36 ​​Tableau des temps mis à jour! Alonso mène, huit dixièmes plus vite que la meilleure Mercedes. L’Espagnol, une centaine de tours.

14:10 Mick Schumacher atteint 104 tours.

14h05 Tsunoda atteint 100 tours et améliore son temps: il se classe quatrième sur la table.

13:55 80 tours effectués pour Alonso et 80 autres pour Zhou. Faites une pause pour une brève réunion d’ingénierie et ils poursuivront leur programme, une heure d’action encore à venir!

13:50 Sato atteint 100 tours et sa journée n’est pas encore finie, il a du carburant pour plus.

13h45 Vandoorne conclut sa journée d’essai avec un meilleur temps de 1’36”840 et 82 tours; De Vries est toujours sur la bonne voie.

13h30 Après un bref drapeau rouge, l’action revient. Mick Schumacher roule en C5 et améliore son temps, 1’39”947.

13:17 Fuoco travaille sur la compréhension des différences entre le simulateur et la piste.

12h57 Dernières heures de tournage.

12:31 Chaque coureur Alpha Tauri accumule 88 tours.

12:16 Mick Schumacher dépasse les 80 tours.

11:36 Alonso frappe à nouveau!

11h00 Feu vert, l’action revient!

10h00 Vandoorne clôture la matinée en tant que leader; Fernando Alonso, à près de trois dixièmes. Marino Sato, qui a bouclé le plus de tours: 65. L’action se poursuit à 11h00 CET.

10h00 Pause déjeuner. Les quatre premières heures de tournage se terminent. 53 tours pour Mick Schumacher. Aitken a terminé 45 ans et Nissany, 39 ans.

9:45 Nouveau départ de piste, cette fois c’est Zhou!

9:23 Encore des tours pour Alonso, le voilà!

9:19 Nous venons de publier la galerie photos du test d’Abu Dhabi, visitez-la pour les meilleurs clichés!

8:39 Tsunoda est également allé contre la barrière.

8:37 Buemi est allé contre la barrière. Dommages mineurs à l’arrière de la RB16, le pilote va bien.

8:24 Le japonais Sato Marino ne perd pas non plus de temps. Il a déjà accumulé 33 tours à ses débuts en Formule 1.

8h09 Après les premières heures de tournage, Alonso mène. Vandoorne, avec la Mercedes W11, est à trois dixièmes. Derrière, De Vries et Zhou, ce dernier également au volant de la RS20. Buemi signe le cinquième meilleur temps, devant Tsunoda et Kubica et le trio Ferrari, Shwartzman, Ilott et Fuoco, complètent le Top 10. De Vries et Fuoco sont les pilotes avec le plus de tours, 35.

8:05 Premier tableau horaire, regardez qui est en place! Mick Schumacher parvient à améliorer de près d’une seconde son meilleur temps réalisé vendredi, 1’41”235.

7:42 Mick Schumacher a déjà bouclé 22 tours au volant de la Haas. L’Allemand a signé un temps de 1’40”438 sur le pneu moyen, ce qui lui suffit pour être 12e du tableau.

7:07 Tous les pilotes participant au test ont testé la piste.

6:01 Voici Fernando Alonso!

Lumière verte!

6h00 Feu vert, l’action commence!

