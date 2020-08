Valtteri Bottas est incapable d’expliquer pourquoi son dernier défi pour le titre de Formule 1 s’estompe encore plus vite que la saison dernière, la seule chose entre lui et les victoires est son propre coéquipier qui a frappé une tache violette de forme cette saison.

Le pilote finlandais a juré qu’il pourrait défier Lewis Hamilton pour le championnat du monde cette année, comme il l’a dit l’année dernière. Mais après six courses, il a déjà 43 points de retard sur Hamilton, et Max Verstappen de Red Bull a devancé Bottas à la deuxième place du classement.

Interrogé sur le déficit, Bottas a répondu: «C’est loin d’être idéal… c’est beaucoup trop gros et je peux voir à nouveau le championnat s’éloigner. Je ne connais pas la raison pour le moment. À ce stade, c’est difficile à dire, peut-être que quand le temps passe, je peux le dire. Mais pour l’instant, non, je n’ai pas de réponse.

Bottas a remporté le premier match de la saison en Autriche depuis la pole position et a poussé Hamilton de près en qualifications, mais battre régulièrement le Britannique ne s’est pas produit.

«J’ai pris un bon départ dans la première course et le rythme à chaque course. Les qualifications ont été très serrées à chaque fois avec Lewis. De petites marges », a expliqué Bottas.

Cependant, sur la bonne voie, ces petites marges se sont élargies car Hamilton a réaffirmé sa supériorité sur son coéquipier, qui est déconcerté: «Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. En ce moment, je ne peux pas dire. Il y a eu quelques courses de merde pour moi à Silverstone, avec de la malchance.

Bottas n’a marqué aucun point au Grand Prix de Grande-Bretagne plus tôt ce mois-ci parce que ses pneus se sont déchiquetés vers la fin, tandis que Hamilton n’a crevé son pneu que dans le dernier tour et il a réussi à conserver la victoire.

Mais malgré cet incident particulier de malchance, la façon dont le défi de Bottas s’estompe n’est que trop familière.

Bottas a mené Hamilton d’un point après quatre courses la saison dernière, après en avoir remporté deux, mais il était 17 derrière après la sixième course. Sa saison a commencé à s’effriter alors que Hamilton se retirait pour un sixième titre et Bottas a terminé à 87 points derrière le vétéran britannique à la deuxième place.

Avec 11 courses à disputer cette saison, l’écart pourrait devenir colossal à moins que Bottas ne trouve un moyen de changer les choses, à partir de Spa-Francorchamps dimanche.

Une victoire pour Hamilton, quant à lui, le porterait à 89 victoires au total et à seulement deux derrière le record de F1 du grand Ferrari Michael Schumacher. Hamilton est également favori pour égaler le record du pilote allemand de sept titres en F1.

La piste de sept kilomètres (4,3 miles) traverse la forêt épaisse des Ardennes et est l’une des plus emblématiques de la F1, avec ses longues lignes droites et ses virages célèbres tels que l’Eau Rouge. Il est connu comme un circuit de puissance, avec environ 65% de la course passée à plein régime, mais Mercedes n’a pas remporté les deux dernières courses.

Ceux-ci sont allés à Ferrari, avec Charles Leclerc qui a gagné l’année dernière mais, avec les Reds en crise, Spa est là pour que Mercedes perde, tandis que le seul homme qui peut arrêter Hamilton, en route vers le septième titre mondial, est Valtteri dans la voiture sœur mais il a besoin de trouver des réponses très rapidement.