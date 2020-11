McLaren n’ira pas au test; le reste sera présent à Yas Marina le 15 décembre

Le passage aux moteurs Mercedes et le manque de pilotes intéressés ont précipité la décision de l’équipe Woking

L’équipe McLaren ne sera pas présente aux tests officiels d’après-saison 2020 à Abu Dhabi, qui seront organisés le 15 décembre. Les raisons indiquent le manque de jeunes pilotes qui peuvent se permettre la journée d’essai, que Daniel Ricciardo ne pourra pas être avec eux pour préparer le début de 2021 et que les données potentiellement obtenues ne seront pas utiles car un changement de moteurs Renault est prévu. vers Mercedes l’année prochaine. Cette décision de McLaren a précipité un effet domino qui n’a finalement contraint que de jeunes pilotes à participer au test.



Carlos Sainz a confirmé que McLaren n’irait même pas au test le mardi 15 décembre, où les pilotes qui ont changé d’équipe ont historiquement été autorisés à tester leurs futures montures, comme ce fut le cas avec Sainz lui-même avec McLaren en 2018.

“Non, je ne serai pas avec McLaren, car en plus McLaren n’ira pas au test, même pas avec de jeunes pilotes”, a confirmé Sainz à la demande de SoyMotor.com lors de la conférence de presse précédant le GP de Bahreïn.

Comme le dit le madrilène, le règlement stipule que dans ce test il ne peut y avoir que des pilotes qui n’ont pas disputé plus de deux Grand Prix de Formule 1, donc Ferrari n’a pas pu le sélectionner, ce qui alourdira son 2021. La règle ne le sera pas. La rédaction de ces tests, en revanche, souligne que ce sont les jeunes pilotes qui doivent payer les équipes de F1 de leur poche pour le coût du test pour avoir la possibilité de monter. Une seule journée de test se situe entre 800 000 et un million d’euros.

“Il y a eu un désaccord clair entre les équipes pour ne pas transformer ce test pour les jeunes pilotes en un test normal, bien qu’il l’aurait toujours été pour les jeunes pilotes, mais il y a eu une bataille où les équipes ont préféré que le test ne soit pas destiné aux pilotes normaux, donc que par règlement, vous devez prendre de jeunes cavaliers, donc il ne va pas me prendre », a-t-il soutenu.

“C’est ce qu’il y a, mais cela complique beaucoup nos vies pour Fernando, Vettel, Ricciardo et moi, et cela compliquera la première moitié de l’année, car une journée et demie de pré-saison ne suffit pas pour préparer toute l’année avec la complexité. de ces voitures, je peux vous assurer que nous serons verts lors de la première course de l’année », a-t-il ajouté.

Les rumeurs du paddock suggèrent que, curieusement, McLaren a été l’équipe qui a soulevé le plus de problèmes dans cette négociation entre équipes, une polémique dans laquelle Sainz n’a pas voulu entrer. La raison? Que McLaren n’a pas de jeunes pilotes pour payer le test et que les données obtenues ne seront pas utiles lors du passage des moteurs Renault à Mercedes en 2021. Le tout, malgré l’impact négatif qu’ils auront en permettant une pire préparation pour le prochain parcours un Daniel Ricciardo qui remplacera Carlos Sainz à Woking.

McLaren a donc bloqué l’option d’avoir un “ échange de stickers ” en pensant à 2021, et ce manque d’accord dans le paddock a finalement contraint les équipes à se réfugier dans le règlement et c’est la raison pour laquelle un test uniquement pour les jeunes pilotes au lieu d’une journée régulière d’après-saison avec les pilotes officiels.

“Je ne sais pas si mon équipe a été un obstacle, je n’ai rien à dire. Si McLaren avait pu tester, ils auraient préféré avoir Ricciardo à Abu Dhabi. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles au final le test n’aura pas lieu. C’est un peu illogique. , car à mon avis, je pense que la F1 aurait été bien et que ça aurait été bien de voir Alonso chez Renault ou Vettel faire ses débuts chez Aston Martin », a-t-il cité 55.

Le Madrilène a expliqué ce que c’est pour les pilotes de réaliser ce genre de tests avec de nouveaux équipements, même si si ce n’est pas possible, Sainz a ouvert la possibilité de mener un test privé avec Ferrari avec le SF90 2019.

“Faire ce test change tout, parce que vous arrivez à la pré-saison avec un siège bien fait, sachant comment va le volant, comment conduire la voiture, comment se passe la configuration, quoi tester … vous avez déjà travaillé Avec votre ingénieur et vous pouvez affiner vos communications, vous rencontrez le reste de l’équipe avec laquelle vous allez travailler, puis vous testez le simulateur en sachant comment la voiture se porte sur la piste. Ces tests sont essentiels, ce sera une corvée de ne pas être à Abu Dhabi avec Ferrari », a pris fin.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard