Les voitures électriques sont arrivées et tous les constructeurs développent déjà de plus en plus de modèles. La réaction du marché a été bonne et les voitures vont de mieux en mieux.

Il existe de nombreuses raisons d’acheter un véhicule électrique (VE). Le principal concerne les émissions de carbone émises par les voitures à essence et qu’un véhicule électrique ne produit pas (les émissions de carbone sont l’un des principaux contributeurs au changement climatique).

Mais non seulement la façon dont le moteur fonctionne a changé, mais il y a beaucoup de choses que cette avancée a changé et nous ne savons pas.

Si un véhicule électrique a un accident, la batterie prendra-t-elle feu?

Le plus important est d’informer que les VE ont un revêtement spécial dans les batteries afin qu’en cas de collision, un problème majeur tel qu’un incendie ne se déclenche pas, elles ont également retardateurs qui rendent la réaction thermique plus contrôlable.

Les protocoles sont très particuliers pour traiter les incendies de VE. En Europe, par exemple, ils sont immergés dans de grands conteneurs avec un liquide spécial, afin de garder le feu sous contrôle dans un environnement sûr pendant que les batteries continuent de brûler

Le feu ne doit pas être éteint avec de l’eau, car lorsque de l’eau de lithium en décomposition est pulvérisée, une combustion plus violente est générée en raison de l’oxydation.

