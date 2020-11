Gasly, le plus apprécié pour sa prestation à Imola selon le jury d’experts

Celui de Red Bull coupe les distances avec Hamilton au général

Carlos Sainz, sorti du Top 10 de ce GP, est toujours septième derrière Norris

Pierre Gasly est devenu le premier pilote cette saison à avoir remporté le Power Rankings d’un GP sans même terminer la course. Samedi, le Français à Imola était de haut niveau et pour cette raison, il prend le meilleur score ce week-end. Daniel Ricciardo et Max Verstappen l’ont accompagné sur le podium préparé par les experts et le pilote Red Bull a comblé l’écart avec Lewis Hamilton au classement général, malgré le retrait de la course.



COMMENT FONCTIONNE LE CLASSEMENT?

Cinq experts sélectionnés par la Formule 1 évaluent les performances de chaque pilote et leur attribuent jusqu’à dix points pour leurs performances tout au long du week-end, quelle que soit la voiture qu’ils conduisent. Les points des experts sont ensuite combinés pour créer le score de chaque course. Tout au long de la saison, ces scores de course seront moyennés pour créer le classement final qui reflète les performances des pilotes quelle que soit leur voiture.

LE CLASSEMENT DU GP EMILIA ROMAÑA

1. Pierre Gasly: ​​9,3

“Pierre Gasly est le premier pilote à mener une édition Power Rankings bien qu’il n’ait pas terminé la course. En fait, Gasly ne pouvait que cp,” faire un total de huit tours dans le GP, mais jusqu’à ce moment-là, c’était une belle arrivée. pour le Français rajeuni, quatrième aux essais libres et aux qualifications. De plus, son coéquipier Daniil Kvyat a terminé quatrième, juste derrière Daniel Ricciardo et après avoir pris quatre positions derrière, indique clairement que Gasly pourrait ont aspiré à la même chose ou plus “.

2. Daniel Ricciardo: 9,2

“Sans l’abandon de Max Verstappen, Imola aurait aussi été une autre belle course pour un Ricciardo, qui est en grande forme cette saison. L’abandon de son ancien coéquipier a placé Ricciardo en troisième position, qui s’est également qualifié à une belle cinquième place. avant de dépasser Gasly au départ. Il était très content de ce deuxième podium puisqu’il égalait le nombre de podiums de sa dernière année chez Red Bull en 2018. Shoeys pour tout le monde! ”

3. Max Verstappen: 9,0

«C’était dommage que Max Verstappen ait perdu la deuxième place à cause d’une dérive causée par des débris laissés sur la piste. Avant cela, il a fait un début brillant pour devancer Hamilton puis a attaqué Valtteri Bottas pour remonter à la deuxième place. après un grand dépassement à l’extérieur à Tamburello. Son rythme similaire à celui de la Mercedes, il semble qu’il continuera pendant les courses restantes de 2020, et en 2021… ».

4. Sergio Pérez: 8,8

“Sergio Pérez s’est retrouvé avec le désir après avoir terminé sixième du GP d’Emilia Romaña et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Un excellent premier relais après un départ onzième a permis à Pérez de prendre les devants après son arrêt par Ricciardo, Leclerc et Albon à Cependant, le deuxième arrêt de Racing Point pendant la période de la voiture de sécurité s’est avéré être une mauvaise décision, car Pérez n’a pas pu utiliser l’avantage de ses pneus pour reprendre des positions. Sergio “.

5. Lewis Hamilton: 8,6

“Imola a été témoin d’une performance plus irrégulière de Lewis Hamilton par rapport à ce à quoi nous sommes habitués récemment. La Mercedes a perdu la pole face à Bottas samedi et un départ faible l’a laissé troisième derrière Verstappen. Oui, le double overcut qu’il a fait à son Rivals était très agréable à voir, même s’il a également eu la chance de la voiture de sécurité virtuelle, qui lui a permis de remporter sa 93e victoire. Mais on dit déjà que plus on essaie, plus on a de chance ».

6. Daniil Kvyat: 8,6

“Daniil Kvyat se bat pour maintenir en vie sa carrière de Formule 1 et sa performance à Imola nous a rappelé pourquoi Toro Rosso le voulait il y a deux ans pour la saison 2019. Dans un AlphaTauri qui était très rapide à Imola, Kvyat a réussi à entrer dans le Q3 pour la première fois de l’année, puis il a réalisé une bonne course et un temps fort brillant après une période de safety car. Il a dépassé trois pilotes dans quelques virages pour se hisser à la quatrième place, son meilleur résultat de 2020. ”

7. Kimi Räikkönen: 8,4

“Kimi Räikkönen a reconduit avec Alfa Romeo pour 2021 avant le GP d’Emilie-Romagne, où le Finlandais a clairement indiqué qu’il avait encore une corde en Formule 1. Il a pris la neuvième place et a même terminé très près de Lando Norris au volant d’une Alfa Romeo. qui a manqué de rythme pendant la majeure partie de la saison. Oui, les abandons ont un peu ouvert la voie aux points, mais c’est une course de Räikkönen qu’Alfa Romeo aime beaucoup et donc ils lui en ont donné l’occasion continuer en 2021 “.

8. Valtteri Bottas: 8,2

“On peut même penser qu’il y a une conspiration contre Valtteri Bottas pour qu’il n’ait pas remporté la course à Imola. Le Finlandais a tout très bien fait, avec une bonne pole et tout bien au départ, jusqu’au moment où un La voiture de sécurité virtuelle convenait parfaitement à Hamilton. Bottas était déjà avec une pièce de la Ferrari de Vettel sur son fond plat et a même eu la chance de quitter Verstappen, ce qui lui a permis de reprendre la deuxième place, avec laquelle il a également remporté son quatrième titre. des constructeurs comme conducteur de Mercedes “.

9. Charles Leclerc: 8,0

“Une fois de plus, Charles Leclerc s’est avéré être dans une autre ligue contre son coéquipier Vettel en qualifications, marquant une septième place alors que Vettel ne pouvait être que 14e. Leclerc a également mis Albon en tête au départ et a bénéficié de la suspension de Gasly a terminé cinquième et même quatrième après le départ de Verstappen. Cependant, un Kvyat sur pneus neufs lui a volé cette quatrième place, mais il a quand même pu signer un deuxième Top 5. ”

10. Antonio Giovinazzi: 7,8

“Antonio Giovinazzi était un autre pilote Alfa Romeo qui a remporté un nouveau contrat avant Imola et a donné un point à l’équipe après la course, afin de les remercier de la confiance qu’ils lui accordent pour 2021. C’était déjà un bon effort. Il s’est qualifié dernier de la course, mais une bonne décision de le sortir sur le pneu tendre lui a valu six places au départ et ensuite il a pu se hisser 10e. ”

CLASSIFICATION GÉNÉRALE APRÈS LE GP D’ÉMILIE ROMAÑA

1. Lewis Hamilton: 115,0

2. Max Verstappen: 113,4

3. Pierre Gasly: ​​107,7

4. Daniel Ricciardo: 106,2

5. Charles Leclerc: 1049

6. Lando Norris: 101,2

7. Carlos Sainz: 100,6

8. Valtteri Bottas: 96,8

9. George Russell: 96,2

10. Daniil Kvyat: 92,4

