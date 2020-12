Hamilton, plus leader au général après une nouvelle victoire à Bahreïn

Carlos Sainz, quatrième meilleur pilote du week-end, a marqué avec un 9

Sergio Pérez entre dans le Top 10 du classement général malgré deux courses manquées en raison de Covid-19

Lewis Hamilton a de nouveau été le meilleur du GP de Bahreïn après avoir dominé de bout en bout un week-end sans rival. Le Britannique ouvre encore plus d’espace avec Max Verstappen dans la lutte pour la première place du Power Rankings au général, mais l’absence dans ce prochain GP du Britannique peut changer les choses. De son côté, Carlos Sainz était le quatrième meilleur pilote de cette épreuve et Sergio Pérez, le troisième.



COMMENT FONCTIONNE LE CLASSEMENT?

Cinq experts sélectionnés par la Formule 1 évaluent les performances de chaque pilote et leur attribuent jusqu’à dix points pour leurs performances tout au long du week-end, quelle que soit la voiture qu’ils conduisent. Les points des experts sont ensuite combinés pour créer le score de chaque course. Tout au long de la saison, ces scores de course seront moyennés pour créer le classement final qui reflète les performances des pilotes quelle que soit leur voiture.

LE CLASSEMENT DU GP BAÉIN

1. Lewis Hamilton: 9,4

“Hamilton a mené toutes les séances du week-end sauf les Essais Libres 3 et en qualifications, il a réalisé une performance sublime pour prendre la pole de près de trois dixièmes de seconde contre son coéquipier Valtteri Bottas et le lendemain, il a remporté sa cinquième victoire consécutive. De plus, il a égalé le record de victoires sur ce circuit. ”

“Vous savez ce qui est le pire? Qu’il a tout fait pour le plaisir, car il était assuré de son septième titre en Turquie. C’est quelque chose d’impressionnant et qui le fait mener le Power Rankings pour la deuxième course consécutive. Malheureusement, il ne pourra pas le faire trois fois de suite. , étant donné que cette course sera perdue après un test positif pour covid-19 “.

2. Max Verstappen: 9,2

“Comme nous l’avons demandé à plusieurs reprises en 2020, qu’est-ce que Max Verstappen aurait pu faire d’autre? Max était le seul capable d’arracher la tête à Hamilton dans une séance, en FP 3. Dans la course, il était derrière le Britannique et a essayé La bonne chose est qu’il coupe Valtteri Bottas de 15 points dans la lutte pour la deuxième place et la différence entre les deux n’est que de 12. Cette qualification de la nôtre reconnaît une fois de plus la qualité du pilote néerlandais. ”

3. Sergio Pérez: 9,2

“Vous devez vous sentir désolé pour ce qui est arrivé à Pérez, qui est peut-être sur le point de quitter la Formule 1, même s’il conduit mieux que jamais. C’était clair à Bahreïn, quand après une grande qualification, il pourrait être cinquième et ensuite, au départ, il s’est hissé à la troisième place, tenant Alex Albon derrière, ce que le chef d’équipe Red Bull Christian Horner aurait attendu avec impatience. ”

“Enfin, un problème avec la MGU-K avec seulement trois tours à faire l’a laissé sans son deuxième podium consécutif. Bien sûr, nous ne pouvons pas mettre un seul mais à la performance de Perez le week-end dernier.”

4. Carlos Sainz: 9,0

“Il y a déjà eu deux courses dans lesquelles Carlos Sainz part 15e et termine la course cinquième. L’Espagnol a été le seul à prendre le départ sur le pneu tendre, dont personne ne s’attendait à faire autant de tours. Il a gardé ses pneus en vie pendant de nombreux tours et à la fin il a terminé. la course à rien de son coéquipier, Lando Norris, qui est sorti six positions plus haut. ”

5. Pierre Gasly: ​​8,8

“Un relais de 32 tours sur pneu dur a été la clé pour Pierre Gasly pour obtenir son meilleur résultat depuis le GP du Portugal. Oui, le Français a eu la chance de la voiture de sécurité dans les derniers tours, ce qui a empêché Daniel Ricciardo de pouvoir Pour l’attaquer. Bien sûr, une fois de plus il a été plus rapide que son coéquipier Daniil Kvyat en qualifications et en course, c’était une nouvelle qualité de pilotage par Pierre. ”

6. Lando Norris: 8,6

“Lando Norris a admis que le drapeau rouge après l’accident de Romain Grosjean dans le premier tour a sauvé la course, car il a eu un contact avec Gasly qui a endommagé son aileron avant. Dans la période du drapeau rouge, il a pu le changer et après cela, Norris a montré un bon rythme pour franchir le drapeau à damier en quatrième position, son meilleur résultat depuis Monza. ”

7. George Russell: 8,0

«Le GP de Bahreïn était très familier pour George Russell, qui a de nouveau fait de son mieux pour amener Williams en Q2. Au final, en course, il a terminé 12e sans problème, mais c’est toujours dommage qu’il ne puisse pas ajouter. points, pas même en devançant la Ferrari de Sebastian Vettel. Au moins, il aura une chance de courir avec Mercedes ce week-end au GP de Sakhir, car il remplacera Hamilton. ”

8. Alexander Albon: 7,4

“En théorie, le GP de Bahreïn était la course ennuyeuse dont Albon avait besoin. Il s’est qualifié quatrième, derrière Verstappen, et dans la course, il a terminé troisième, juste derrière son coéquipier. Bien sûr, il faut mettre un mais au GP Albon et c’était son accident en FP2, même si, en toute honnêteté, il s’est très bien remis de ce qui s’est passé. Ne pas avoir pu doubler Pérez aurait été un problème pour le Thaïlandais, mais après l’abandon du Mexicain, il a marqué un podium qui pourrait l’aider. de garder son siège chez Red Bull pour 2021. ”

9. Charles Leclerc: 7,0

“Ce n’était certes pas la meilleure performance de Charles Leclerc cette année, mais il y avait plusieurs détails de qualité du pilote monégasque, notamment dans le troisième tour, dans lequel il a gagné quatre positions. Il a très bien dépassé son coéquipier Vettel dans un Une manœuvre que l’Allemand a critiquée. Le GP de Bahreïn a été une souffrance pour les moteurs Ferrari et Leclerc, au moins, a sauvé un point après l’abandon de Pérez dans la phase finale. ”

10. Daniel Ricciardo: 6,8

“Daniel Ricciardo avait de grands espoirs pour le GP de Bahreïn après s’être qualifié à la sixième place. Renault avait également roulé vite sur les circuits à faible appui, mais en course, rien n’était du côté de l’Australien, contraint de lutte avec son coéquipier Esteban Ocon pendant la majeure partie de la course. Il n’a pas pu combattre les McLaren et a finalement dû se contenter de la septième place. ”

CLASSIFICATION GÉNÉRALE APRÈS LE GP BAÉIN

1. Lewis Hamilton: 134,4

2. Max Verstappen: 128,6

3. Pierre Gasly: ​​122,3

4. Charles Leclerc: 120,0

5. Daniel Ricciardo: 119,6

6. Carlos Sainz: 118,6

7. Lando Norris: 117,8

8. George Russell: 110,0

9. Valtteri Bottas: 109,6

10. Sergio Pérez: 106,8

