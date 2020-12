Ce week-end, Mick Schumacher et Callum Illot joueront pour le titre F2 lors du dernier meeting du championnat, à Shakir, sur une étape à la fois la même mais aussi très différente du week-end dernier.



Un parcours qui coïncide en partie avec celui d’il y a sept jours, simplement amputé de sa partie intérieure, la partie la plus sinueuse. Une piste beaucoup plus courte – 3,5 kilomètres à peine – mais aussi beaucoup plus rapide dans laquelle les F2 pourraient perdre une minute pour terminer le tour.

Pour Mick et Callum, il y a des raisons très puissantes qui les poussent à remporter le titre. Schumacher, pour dire très clairement qu’il mérite la roue Haas F1. Je ne veux pas justifier que sinon le saut n’est pas dû à un manque de mérite mais parce qu’en F1 les noms de famille sont pris en compte. Ils sont si puissants qu’ils ont empêché Haas de choisir Mick pour remplacer Romain Grosjean ce week-end à la grande joie de Piero Fittipaldi qui fera des débuts inattendus en F1.

C’est vrai, trois autres pilotes ont sur le papier la possibilité d’être champions: Nikita Mazepin, Robert Shwartzman et Yuki Tsunoda. De ces trois Mazepin et Tsunoda ont déjà les deux pieds en F1, le premier confirmé et uniquement en l’absence d’annonce officielle pour le second.

Schumacher a 14 points sur Illot avec 48 en jeu. Mick cherchera à décrocher le titre samedi, ce qu’il fera s’il obtient quatre points de plus devant Illot. Les autres ont besoin d’un double miracle: pour tout gagner et pour Schumacher faire plus ou moins un double zéro et Illot n’ajoute pas un nombre significatif de points, c’est-à-dire que les probabilités sont pratiquement nulles, puisqu’elles sont comprises entre 43 et 48 points de Mick.

La course de samedi acquiert ainsi des accents dramatiques, d’une finale à face ou à face; seul Schumacher, quoi qu’il arrive, conservera ses chances dimanche.

