L’Espagnol fait ses premiers pas en monoplace

Le trophée est arrivé à Yas Marina

Pepe Martí a fait un pas en avant ce week-end à Abu Dhabi. Le Catalan, qui conteste la deuxième rencontre du Championnat F4 des Emirats Arabes Unis, a réalisé son premier podium en terminant troisième de la première des courses ce long week-end.



Tout un contraste avec ce qui s’est passé la semaine dernière à Dubaï, où Pepe dominait la première course lorsqu’il a subi un accident spectaculaire et que sa voiture a pris feu. Cela l’a empêché de partir dans la deuxième des courses, puis il a abandonné dans les deux autres en raison de problèmes de boîte de vitesses, qui avaient été «touchés» lors de l’incident. Ainsi est sorti le premier événement sans points.

Aujourd’hui, à Abu Dhabi, Pepe a terminé quatrième des deux courses. Dans le premier il a bien commencé et a gagné une place, se classant troisième et tenant la pression de Jamie Day et Kirill Smal; ce dernier est tombé à la 9e place finale à cause d’une pénalité de 10 secondes.

Cette course a été dominée par Enzo Trulli, le fils de Jarno Trulli, malgré les efforts du poleman Dilano van’t Hoof. Les deux avaient un rythme nettement plus élevé.

Dans la deuxième course, c’était au tour de van’t Hoof, tandis que Trulli terminait deuxième et Hamda Al Qubaisi troisième, devant Pepe.

«C’était une bonne journée. Dans les deux qualifications, j’avais de bons sentiments, me qualifier 4e sur les deux grilles et cela m’a donné beaucoup de motivation. Dans la première course j’ai gagné une place dès le départ, que j’ai pu maintenir pour monter sur le premier podium de l’année. le deuxième, j’ai terminé la journée avec une bonne quatrième place. L’équipe a fait du bon travail et j’ai pu accumuler des tours et de l’expérience », a déclaré Martí.

Le concours est dominé par van’t Hoff et Trulli, qui font preuve de supériorité. Ce samedi, les deux prochaines courses auront lieu.

Après ce test, il y aura encore trois rendez-vous, les trois prochains week-ends, à Dubaï, Yas Marina et encore Dubaï. Rappelons que le majorquin Lorenzo Fluxà était le protagoniste de ce concours l’année dernière.

