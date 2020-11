Le Canadien commencera demain après avoir profité du chaos dans le parc d’Istanbul

Journée historique pour Racing Point, avec Stroll in Pole et Pérez, troisième

Première pole de l’équipe Silverstone depuis Giancarlo Fisichella en Belgique 2009

Lance Stroll a marqué l’histoire dans l’un des classements les plus fous de Formule 1 ces dernières années. Le Canadien a réalisé la première pole de sa carrière sportive et la première pour son pays depuis Jacques Villeneuve lors d’une journée mémorable à Racing Point , qui s’est qualifié pour la première fois depuis le GP de Belgique 2009.



Stroll a bénéficié des conditions changeantes de ce classement et a été le plus rapide contre toute attente. Le Canadien avoue avoir ressenti de la pression, mais a su réussir chaque virage, se retrouvant très confiant à bord de son RP20 dès le départ.

Lance soutient que ce pôle est l’un des meilleurs moments de sa vie, ayant rêvé de ce moment depuis qu’il était enfant. Je ne trouve pas les mots. Je suis sous le choc, je ne m’attendais pas à ça et nous n’étions pas sûrs avant les qualifications car nous n’avions pas l’air compétitifs. J’avais beaucoup de pression, il ne me restait qu’un tour et j’ai réussi à clouer tous les virages. Je me sentais avec beaucoup de confiance dans la voiture », a déclaré Stroll juste après les qualifications.

“La pole a été très spéciale, c’est l’un des meilleurs moments de ma carrière. J’en rêve depuis que je suis petit », a-t-il ajouté.

Stroll avait eu une très mauvaise séquence depuis le Mugello, mais aujourd’hui il avait tout oublié. Le Canandiense s’est concentré sur les qualifications, dans chaque virage dans le but de réaliser le meilleur tour possible. De plus, il était confiant dans le pneu intermédiaire et reconnaît qu’il s’attendait à un bon résultat.

“Cela a été un bon moyen de revenir du Mugello, cela n’a pas été facile pour moi. Je me sens très bien maintenant. Nous savions que nous étions au sommet, mais avec ces conditions, vous n’avez pas le temps de penser à où vous êtes, vous devez penser le virage suivant. Quand j’ai mis l’intermédiaire, je savais que nous allions bien aller », a expliqué Lance pour conclure.

C’était la deuxième pole de l’histoire de l’équipe, la première sous le nom de Racing Point. Le premier est arrivé il y a 11 ans en Belgique et sous le nom de Force India. Ce jour-là, Giancarlo Fisichella a pris le meilleur temps, mais n’a pas pu le transformer en victoire. Bien sûr, il a pris la deuxième place, le meilleur résultat de l’histoire de l’équipe jusqu’à aujourd’hui.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard