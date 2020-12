Sainz était à l’usine ce vendredi pour rencontrer sa nouvelle équipe

Le siège SF71H 2018 a été fabriqué, avec lequel il sera testé à Fiorano en janvier

La priorité de l’hiver, adaptez-vous aux procédures et aux particularités de Maranello

Il héritera des ingénieurs de Vettel, dont son ingénieur de carrière, Riccardo Adami

Carlos Sainz s’habille déjà et joue le rôle de pilote Ferrari. Le madrilène était à Maranello ce vendredi pour rencontrer ses nouveaux ingénieurs et découvrir les tenants et les aboutissants de l’usine de la Scuderia, qui a préparé un processus d’acclimatation qui comprend un test à Fiorano en janvier avec un SF71H de la saison 2018. Son objectif personnel, “aider l’équipe à avancer dans la bonne direction”.



Sainz sait déjà plusieurs choses. Il sait que sa voiture s’appellera SF21 et qu’il commencera la saison sur un pied d’égalité avec Charles Leclerc, malgré le fait que le Monégasque ait réussi à transformer Sebastian Vettel cette dernière année. Il sait également qu’il héritera des ingénieurs qui ont jusqu’à présent travaillé avec Vettel, dont son ingénieur de carrière, Riccardo Adami, qui l’a accompagné entre 2015 et 2020.

Pour Carlos, cette première visite à Maranello a été importante car elle lui a permis de se positionner dans son nouvel environnement de travail et de rencontrer les personnes clés qui feront partie de sa vie de tous les jours. Avant de partir en vacances – il anticipe qu’elles seront courtes et qu’il reviendra début janvier – il a fait le siège pour le test qu’il fera avec le SF71H à Fiorano, où la priorité sera de s’adapter aux procédures de la Scuderia.

“C’est mon premier jour en rouge. Comme vous pouvez l’imaginer, c’est un jour spécial que je n’oublierai probablement jamais”, a déclaré Carlos ce vendredi lors du traditionnel déjeuner de Noël de la Scuderia avec les médias, dont SoyMotor.com. Le pilote s’est exprimé en compagnie de Mattia Binotto et Charles Leclerc, déjà habillés de l’uniforme de sa nouvelle équipe.

“Je suis parfaitement préparé, pleinement motivé. Hier – jeudi – j’ai quitté le Royaume-Uni, donc tout est nouveau et je suis prêt pour ce nouveau défi. Maintenant, nous aurons Noël et les vacances pour déconnecter et recharger les batteries le plus rapidement possible, mais vous pouvez être confiant que je serai ici début janvier pour continuer à travailler et aider l’équipe à avancer le plus rapidement possible dans la bonne direction. ”

“Je veux vraiment. Aujourd’hui, j’ai eu les premières réunions et j’ai eu un premier aperçu de l’usine, et c’est quelque chose que je n’oublierai jamais. J’ai hâte de le faire plus souvent l’année prochaine. Je vous remercie pour le chaleureux Bienvenue et vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. ”

Mattia Binotto a fourni plus de détails sur le déroulement du premier jour de Carlos à Maranello.

“C’était un programme très léger, mais il était important qu’il fasse une visite à l’usine comme s’il était un touriste, car il a besoin de savoir où se trouve Maranello et où se trouvent les différents départements pour pouvoir se déplacer dans le siège”, a déclaré le chef d’équipe, très critique de la performance de son équipe cette année.

“Il a fait une immersion dans les valeurs et l’histoire de Ferrari, et a fait le siège pour préparer le test qu’il fera en janvier. Ce ne sont pas des réunions techniques, mais plutôt une rencontre avec les employés, une rencontre avec les ingénieurs. afin que je puisse voir à quoi ressemblent l’organisation et les personnes avec lesquelles il travaillera à l’avenir. Je déjeunerai avec Charles et lui plus tard et nous commencerons à discuter. C’est une visite de Noël facile pour rencontrer les ingénieurs. ”

Mattia Binotto a également expliqué que l’équipe humaine qui travaillera avec Sainz sera “essentiellement celle qui était avec Sebastian, qui ira désormais à lui. Riccardo Adami, son ingénieur, sera l’ingénieur de carrière de Carlos. Pour l’instant il n’y a pas de nouveaux ingénieurs venant de l’extérieur.” pour rejoindre son équipe sur le circuit. ”

Avant les essais de pré-saison, qui cette année seront réduits à trois jours de travail sur piste, Ferrari organisera un essai privé sur le circuit de Fiorano avec une voiture 2018 afin que sa nouvelle signature puisse découvrir le fonctionnement de ses nouveaux ingénieurs.

“Carlos fera une journée et demie en pré-saison, mais nous organisons également un test pour lui en janvier à Fiorano. Ce sera avec une vieille voiture, une voiture de 2018, car c’est ce qui est autorisé par la loi. Ce sera sa première fois dans une voiture.” Ferrari. Nous pensons que cette journée sera importante pour lui pour s’habituer à nos procédures, à la façon dont nous communiquons avec les ingénieurs », a ajouté Binotto.

Le simulateur sera également un outil important dans votre préparation pour la prochaine Coupe du Monde.

“Le simulateur est un bon élément car vous avez le volant, les stratégies, les procédures … Vous avez vos ingénieurs à la radio. Ce n’est pas une vraie voiture, mais le plus important est que Carlos s’habitue à nos procédures, à la gestion de la Toutes ces choses peuvent être effectuées dans le simulateur. ”

“Il est important qu’il rencontre les ingénieurs, qu’il comprenne la voiture. Début janvier, nous le rencontrerons pour lui montrer les caractéristiques aérodynamiques de la voiture 2021, son comportement, comment nous préparons et analysons les données … C’est un travail d’équipe avec ingénieurs, notamment en matière de communication. ”

“La communication radio est un autre élément dans lequel nous allons travailler pour être sûrs que les messages que nous lui envoyons sont clairs et vice versa, car il est habitué aux autres ingénieurs. Tout cela n’est pas comme conduire une vraie voiture, ce sera en janvier, Mais il n’aura qu’une journée et demie à Barcelone. C’est un pilote fort et je suis convaincu qu’il s’adaptera rapidement à la voiture. ”

Le chef d’équipe a fait remarquer que la décision de constituer le plus jeune line-up que Ferrari ait connu depuis 1968 répond à une volonté de «créer une base solide pour l’avenir» et a même déclaré qu’il espère que «Carlos se renouvellera et sera avec nous dans les années à venir », ce qui laisse entendre qu’il souhaiterait qu’elle aille au-delà des deux années qu’il a maintenant signées.

