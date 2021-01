Première rencontre avec les ingénieurs et un mardi avec beaucoup de simulateur

Seb a également fait le siège de sa Formule 1 cette année

Sebastian Vettel a effectué sa première visite à l’usine Aston Martin plus tôt cette semaine. L’Allemand a fait la connaissance de ses nouveaux collègues, a eu ses premières réunions, a fait le siège de sa nouvelle voiture et a commencé à travailler sur le simulateur.



Vettel est de retour au travail. L’Allemand a effectué sa première visite à l’usine Aston Martin plus tôt cette semaine. Janvier est synonyme de débuts et cela a été le cas pour Sebastian, qui a déjà eu les premières rencontres avec ses nouveaux collaborateurs et a fait le siège de sa nouvelle voiture, comme le rapporte la télévision allemande RTL.

De plus, l’ex-pilote Ferrari a commencé à travailler sur le simulateur comme premier contact avec sa voiture cette saison. La visite de Seb avait un double objectif: une première approche et, en plus, commencer à configurer le programme allemand.

Seb est allé travailler tout de suite. En plus d’une première rencontre avec les ingénieurs et directeur technique, Andrew Green, Vettel a fait le siège. Mardi, il a passé toute la journée dans le simulateur, un travail clé dans son adaptation au passage de la conduite d’une Ferrari à une Aston Martin.

Vettel était à l’usine de Silverstone jusqu’à mardi soir, quand il est rentré de Suisse. Sur ses bagages de retour, il a eu une première impression de ce qui l’attend cette année dans une nouvelle étape pour lui.

L’Allemand s’engage dans cette nouvelle voie l’esprit clair et sans liens ni regrets de son passage chez Ferrari. “Je ne sais pas si je suis d’accord avec la pression. Je pense que vous vous mettez la pression. J’avais une mission claire et l’objectif de gagner. Je pense que la pression de l’Italie, des supporters et de tout ce qui est là-bas, mais finalement Je suis celui qui fixe les attentes les plus élevées et je crois que j’ai été le premier et le meilleur juge lorsqu’il s’agissait de ne pas les atteindre », a commenté Vettel dans un communiqué sur le portail Web de GP Fans.

