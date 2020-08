Spa-Francorchamps se trouve dans la forêt ardennaise à l’est de la Belgique et est connue pour ses conditions météorologiques changeantes.

Les jours à venir peuvent justifier cette réputation, car un mélange d’ensoleillement, de périodes nuageuses et d’averses de pluie occasionnelles est prévu pour le week-end à venir.

Un thème constant parmi ces variables sera les conditions fraîches. Les températures de l’air ne devraient pas dépasser 17 ° C le premier jour des essais de demain et pourraient être de quelques degrés plus fraîches que le jour de la course.

Pour mettre cela en perspective, l’année dernière, le mercure a poussé 30 ° C pendant les qualifications, produisant des températures de piste allant jusqu’à 42 ° C.

Vendredi devrait voir des conditions généralement nuageuses mais devrait rester sec. Le soleil apportera un peu de chaleur en fin d’après-midi.

Le risque de pluie augmentera légèrement samedi. Cependant, le jour de la course devrait actuellement apporter le plus de chances de précipitations. La température de l’air ne devrait pas dépasser 15 ° C, ce qui serait plus proche de ce que nous avons vu le jour de la course l’année dernière, lorsque la température ambiante a atteint 18 ° C et la surface de la piste 31 ° C.

Bien que les conditions soient légèrement plus fraîches cette année, les équipes disposent d’une gamme de pneus plus souples, avec le pneu slick C4 au lieu du C1. Cependant, la grande question sera de savoir s’ils doivent se tourner vers des pneus intermédiaires ou même pluvieux le jour de la course.

