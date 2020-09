Après un week-end de temps incertain à Spa-Francorchamps, des conditions beaucoup plus stables sont attendues pour les trois prochains jours de Formule 1.

Trois jours de soleil et des températures très chaudes sont attendus à Monza au nord de Milan.

Les entraînements s’ouvriront vendredi dans des conditions ensoleillées avec des températures de l’air atteignant environ 27 ° C. L’ensoleillement restera les jours suivants et les températures devraient culminer samedi à près de 30 ° C.

Ce sera un peu plus chaud que la course de l’année dernière, où les températures de l’air ont atteint un maximum de 22 ° C. Dans les conditions plus chaudes, les équipes peuvent avoir à faire plus de concessions en matière de refroidissement et pourraient être réticentes à courir dans le sillage des voitures rivales pendant de longues périodes.

Comme c’était le cas l’année dernière, Pirelli a apporté les pneus intermédiaires de sa gamme – les composés C2, C3 et C4 – pour le Grand Prix d’Italie.

Lors de la dernière visite de la F1 à Monza, Charles Leclerc a remporté la course après avoir effectué un seul arrêt au stand pour passer des pneus tendres aux pneus rigides. Lewis Hamilton est passé aux médiums à peu près au même moment, mais avait besoin d’un arrêt au stand supplémentaire pour les softs avant la fin de la course. Valtteri Bottas, qui s’est hissé à la deuxième place aux dépens de Hamilton, a fait un arrêt plus tard pour passer aux médiums, et a terminé la course sans avoir à revenir aux stands.

