Le Salon de l’auto de Pékin 2020 a accueilli des milliers de personnes le week-end dernier qui se sont réunies pour assister aux différentes avancées et propositions dans le monde de l’automobile. voitures. Des marques du monde entier se sont réunies en un seul endroit pour montrer qu’elles sont alignées sur les nouvelles tendances exigées par les consommateurs.

Gué ne pouvait pas manquer dans ce grand événement et avec l’un des stands les plus marquants, la marque a présenté ce qui sera son langage de conception de nouvelle génération appelé «Énergie progressive en force».

Tout indique que la prochaine génération de véhicules Ford aura un design très audacieux et très intéressant, avec un front très similaire à celui du Mustang, et bien que Ford Chine n’ait rien dit sur ce projet étant directement lié à la Muscle Car, définitivement les lignes composées d’une silhouette sportive, les phares horizontaux au “look en colère” et la grande calandre évoquent le sport Ford par excellence .

Énergie progressive en force. / Photo: avec l’aimable autorisation de Ford Media.

«Les lignes des ailes et la forme élégante de cette carrosserie créent un flux dynamique, rapide et agile, sans perdre l’équilibre avec l’élégance. Il penche en avant avec une énergie progressive et les basses spacieuses et puissantes nous donnent une forte sensation de propulsion à l’avant », a expliqué Ford à propos de la silhouette offerte par le design Progressive Energy in Strength.

Selon le portail Motorpasión, il n’y a toujours pas de données sur le moment où Ford commencera à lancer des véhicules sous ce nouveau langage de conception, ce qui était clair, c’est que la base du lancement de ce nouveau langage se trouvera dans le China Design Center. , qui sera créée à partir d’octobre 2020 et réunira de grands designers du géant asiatique pour lancer de nouveaux produits marquants sous ce sceau.

