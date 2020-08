Date publiée: 27 août 2020

Ferrari est désormais la seule équipe à faire appel de la décision concernant les conduits de frein de Racing Point, et cela est censé être dû aux jetons de mise à niveau.

Après que la FIA a trouvé Point de course coupables d’avoir copié les conduits de frein de Mercedes 2019, ils ont infligé une amende de 360000 £ à l’équipe et les ont amarrés 15 points.

Avec Racing Point faisant appel de la décision, et Ferrari et Renault faisant de même, estimant que c’était trop clément, une audience à la Cour d’appel internationale devrait avoir lieu dans environ deux semaines.

Cependant, beaucoup estiment que l’affaire sera réglée dans les coulisses afin d’éviter d’aller en justice.

« De toute évidence, ce processus d’appel est hors-piste, je ne pense pas qu’il y ait de chance que cela se termine devant une cour d’appel », a déclaré Christian Horner à Channel 4.

«Je pense que les deux équipes se positionnent et négocient dans les coulisses, et l’appel est de troquer efficacement, que ce soit entre les équipes ou la FIA, pour arriver à une conclusion sur ce qui est autorisé et ce qui n’est pas permis et pour garder toutes les parties honnêtes.

« Je pense qu’en fin de compte, à la onzième heure, miraculeusement un accord sera conclu qui offre de la clarté. »

La prédiction de Horner semblait se réaliser lorsque Renault a retiré son appel. L’équipe de France s’est déclarée satisfaite des mesures prises par le sport pour «sauvegarder l’originalité du sport par le biais d’amendements au Règlement Sportif et Technique prévus pour la saison de course 2021».

Cependant, Ferrari n’a pas emboîté le pas, l’appel étant accueilli. Selon La course, cela est dû à un problème avec les règles concernant les jetons de mise à niveau.

Dans l’état actuel des choses, les équipes qui reçoivent actuellement des pièces 2019 peuvent mettre à niveau ces pièces vers les versions 2020 pour l’année prochaine et ne pas avoir à dépenser aucun de leurs jetons alloués pour le faire.

Par exemple, Racing Point pourrait mettre à niveau l’arrière de la Mercedes 2019 qu’ils utilisent actuellement à la spécification 2020 et ne perdre aucun jeton.

Ferrari n’est apparemment pas la seule équipe concernée à ce sujet, tous les constructeurs à part Racing Point, Mercedes, Red Bull et AlphaTauri espérant un renversement des règles.

L’équipe italienne utilise le problème du conduit de frein pour tenter de conclure un tel accord. On pense que si cela se produit, ils abandonneront leur appel.

