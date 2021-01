Stefano Domenicali prendra la direction de la Formule 1 demain, le 5 janvier

Nous passons en revue les réalisations de Carey et exposons les défis de Domenicali

Dernier jour de Chase Carey à la tête de la Formule 1. Demain, le 5 janvier, Stefano Domenicali prendra ses fonctions de nouveau directeur exécutif du Gran Circo. Qu’est-ce que Carey a réussi à faire pendant tout ce temps et quels seront les défis pour Domenicali?



La F1 a de la chance: l’un de ses hommes les plus aimés, Stefano Domenicali, est de retour. Il est l’espoir de milliers de fans, qui assumeront le premier changement à la tête du Grand Cirque depuis 2017, lorsque Liberty Media a finalisé l’achat du sport.

Puis Chase Carey a pris le relais, formant un triumvirat sans précédent, avec Ross Brawn dans la section sportive et Sean Bratches dans la publicité. Bratches a quitté son poste après 2019, mais Domenicali continuera à avoir Brawn comme bras droit.

Carey dit que ce n’est pas à lui de parler de son héritage, mais il pense que cela laisse un sport beaucoup plus fort et une activité beaucoup plus durable pour les équipes que lorsqu’il a repris les magasins. De plus, il souligne qu’il a rempli l’objectif de placer les supporters au centre du sport.

L’Américain s’est démarqué pour savoir créer une bonne structure et pour déléguer aux bonnes personnes. La Formule 1 est passée de la «semi-dictature» de Bernie Ecclestone à trois personnalités – Carey, Brawn et Bratches – pour diriger chaque département du sport.

Au-delà de changer la structure du sport, il a ajouté une vision en tant que marque. Des étapes comme l’adieu aux hôtesses de 2018 et l’initiative “ We race as one ” parlent d’une F1 en pleine transformation vers un sport plus responsable sur le plan humain et plus adapté à son époque, bien que toujours dépendant économiquement de pays aux idéaux différents .

Carey a également été responsable de Américaniser la F1. En ce sens, nous avons plus de races que jamais. Il a réalisé un calendrier de 23 pour 2021, qui se réalisera si le covid-19 le permet. Et après l’annulation grotesque du Grand Prix d’Australie à la dernière minute, qui a mis la Coupe du monde sur les cordes, il a pu mettre en place un calendrier décent pour faire en sorte que les caisses du sport souffrent au minimum et que le spectacle puisse continuer.

Bien sûr, Carey repart sans pouvoir matérialiser le Grand Prix de Miami et sans pouvoir voir le Vietnam ou Zandvoort, les ajouts qu’il avait réalisés pour 2020. Il «marque» aussi l’objectif d’avoir temporairement récupéré des circuits comme Imola, Mugello, Nürburgring et Istanbul Park et ayant conclu un accord pour courir en Arabie saoudite en 2021 – controverse incluse.

L’Américain et son équipe ont également su exploiter Les événements à de vrais spectacles, avec des spectacles fréquents, le populaire F1 Live dans les villes du monde entier, des forfaits avec de grands concerts et d’autres activités et des événements spéciaux par et pour le plaisir des fans. Vous vous souvenez de la présentation des pilotes du GP des États-Unis 2017 avec Michael Buffer? La F1 s’est avérée être de quelques-uns pour presque tous.

À tout cela, nous ajoutons son intense travail de activité numérique, avec un fort renforcement des réseaux sociaux de la catégorie et des nouveautés américaines telles que Power Rankings. Les fans ont pu profiter de rediffusions de courses qu’ils ont pu commenter en direct et de nouveaux programmes et podcasts. De plus, ils ont présenté F1 TV Pro, une nouvelle façon de voir la F1 au goût du fan. Ils se sont également associés à Amazon pour surprendre les fans avec de nouveaux graphismes et essayer de mettre toutes les informations disponibles entre leurs mains, dans le but de leur faire comprendre un sport encore trop complexe.

Carey a signé l’atterrissage en F1 Netflix, avec la nouvelle série documentaire ‘Formule 1: Roulez pour survivre’, qui a des fans du monde entier qui en veulent de plus en plus chaque année et qui a ouvert un nouveau jeune public. Il a également poursuivi ce public en boostant le championnat F1 Esports.

Sous la baguette de Carey, il y avait la signature d’un nouveau pacte de concorde pour la période entre 2021 et 2025. Obtenir l’engagement de toutes les équipes a été l’un des défis auxquels l’Américain a dû faire face. Les négociations ont été longues, mais finalement fructueuses.

Aussi avec Carey au pouvoir, les règles du nouvel âge, qui arrivera en 2022. Ceux-ci promettent enfin plus d’égalité dans le sport et un plus grand rôle pour les pilotes. Le plafond budgétaire et un partage plus équitable des revenus sont également des réalisations de l’ère Carey.

La F1 que Carey a conçue ces dernières années a également été axée sur plus durable –Avec l’arrivée future des biocarburants–, en ligne avec la feuille de route de la plupart des industriels du marché. Cependant, Carey ne peut pas revendiquer la victoire car tous les pilotes qui étaient là à son arrivée ne resteront pas en 2022: Honda, en raison de sa stratégie commerciale, quittera la F1 après 2021.

Dans les sportsÀ première vue, on pourrait dire que Carey n’a pas beaucoup changé la donne: Mercedes est toujours debout. Cependant, les bases ont été jetées pour changer cela à l’avenir et d’autres récits ont été améliorés pour faire parler la F1 plus aujourd’hui qu’il y a quelques années.

“Nous avons parcouru un long chemin depuis nos débuts en 2017, mais notre croissance la plus excitante reste à venir et je crois que Stefano fera un travail fantastique et fera avancer l’entreprise à partir de la base solide que nous avons établie”, a déclaré Carey lors de ses derniers jours en fonction. .

Carey laisse fièrement son poste à Domenicali, ancien directeur sportif de Ferrari et celui qui a été responsable de la commission monoplace FIA ​​et directeur exécutif de Lamborghini ces dernières années.

La route est faite à 100%, Domenicali aura plusieurs défis: Stefano se joint à une période de crise mondiale. Bien que l’arrivée du vaccin contre le covid-19 laisse espérer, la F1 n’a pas été à l’abri du coup économique de la pandémie et la reprise sera lente. Leur mission sera d’augmenter le prix des actions du Grand Cirque, désormais totalement effondrées, et de concrétiser les promesses sportives pour 2022. Ce n’est pas une tâche facile qu’ils confieront à un homme qui connaît bien le sport mais aussi l’industrie.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard