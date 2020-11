le Vendredi noir Oui Cyber ​​lundi approche, et avec eux viendront certaines des meilleures offres de l’année, y compris la vente de voitures à un excellent prix. En fait, on estime que les concessionnaires aux États-Unis sont inondés d’acheteurs, même lorsque les restrictions relatives au COVID-19 nécessitent un afflux de personnes moins important.

Pourquoi le Black Friday est-il le bon moment pour acheter une voiture?

Le 27 novembre prochain correspond au Black Friday, tandis que le 30 novembre correspond au Cyber ​​Monday, deux dates au cours desquelles sont proposées des remises et des offres extrêmement attractives pour les acheteurs. Une raison impérieuse d’acheter une voiture à ces dates est que les concessionnaires automobiles rivalisent pour attirer l’attention des acheteurs contre tous les types de détaillants et leur proposeront des promotions à visiter.

Une autre raison est que, comme c’est la fin du mois, les concessionnaires essaient de atteindre vos quotas de vente fin de mois et fin d’année avant la fin de l’année. La perte qu’ils font à partir de quelques ventes peut être largement compensée par le bonus qu’ils pourraient éventuellement gagner.

De plus, les modèles de voitures 2020 sortiront du stock de l’agence, de sorte que les vendeurs se démènent pour retirer les voitures du lot avant janvier.

Renault Captur. / Photo: avec l’aimable autorisation de Renault.

Qui a de meilleures offres, Black Friday ou Cyber ​​Monday?

En réalité, aucune date n’est meilleure qu’une autre, en fait, vous pouvez trouver des offres de voiture sur les deux. La plupart des constructeurs automobiles verront leurs promotions et baux mensuels se terminer le 3 novembre 2020.

Le fait est que, le Cyber ​​Monday, le client aura la possibilité de négocier la meilleure offre, car c’est la dernière opportunité pour les concessionnaires de placer les voitures auprès d’acheteurs potentiels et de les empêcher de rester à l’intérieur. le lot, en plus de représenter une opportunité pour les vendeurs de gagner un vin pour sa vente.

Vaut-il mieux acheter une voiture le Black Friday ou le Cyber ​​Monday?

Les deux jours auront les mêmes incitations, donc un jour n’est pas nécessairement meilleur que l’autre. La principale différence entre ces deux jours fériés est que les gens prennent leur jour de congé le vendredi et retournent généralement au travail le lundi. Vendredi, les gens visitent les magasins et regardent les concessionnaires. Cela ne signifie pas que la recherche d’offres de vacances s’arrête lundi, mais la plupart des gens prévoient de faire des achats en ligne.

Selon le portail Find The Best Car Price, la meilleure approche est de faire le contraire de tout le monde, c’est-à-dire, le Black Friday, d’éviter complètement les concessionnaires. Évitez les longues files d’attente. Votre meilleur pari sera de rester à la maison, d’aller en ligne et de demander aux concessionnaires les prix des voitures.

Le Cyber ​​Monday, tous les distributeurs seront occupés à répondre aux personnes qui achètent des prix en ligne. Par contre, si vous avez fait la recommandation précédente, cela signifie que vous aurez les prix à l’avance, d’ici lundi, la négociation aura déjà commencé et le vendeur sera prêt à finaliser la transaction. Il est conseillé d’effectuer les tests de conduite avant ces dates, sinon les faire dans ces deux jours sera pratiquement impossible.

Chevrolet Beat. / Photo: avec l’aimable autorisation de Chevrolet.

Quand commencent les ventes de voitures Black Friday?

Les ventes du Black Friday commencent le vendredi 27 novembre et se terminent le Cyber ​​Monday le 30 novembre 2020. Alors que les événements de vente des concessionnaires commencent le vendredi et se terminent le lundi, de nombreuses offres du Black Friday publiées sont valable pour tout le mois de novembre. Cependant, les vendeurs seront plus disposés à négocier au cours du week-end pour respecter leurs quotas de vacances.

**********