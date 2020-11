Hanoï est tombé hors du calendrier en raison de l’arrestation de l’un des responsables de l’événement

Portimao, Imola et Istambul Park, candidats pour remplacer le Vietnam

Le Grand Prix du Vietnam a été retiré du calendrier 2021 en raison de l’arrestation pour corruption de l’un des responsables de la course. Quels circuits peuvent remplacer Hanoi? Imola, Portimao et Istanbul Park semblent être les principaux candidats.



La Formule 1 a publié ce matin le calendrier provisoire de la saison 2021 avec quelques nouveautés par rapport à ce qui était prévu. Le principal est que le Grand Prix du Vietnam, prévu le 25 avril, tombe hors du calendrier. La raison en est que Nguyen Duc Chung, président du Comité populaire de Hanoi, a été arrêté pour corruption en août dernier, bien que cette affaire ne soit pas liée au Grand Prix.

Son arrestation a empêché de nouvelles discussions entre le promoteur et Liberty Media. En outre, le gouvernement du pays a confirmé qu’il avait actuellement d’autres priorités, notamment la lutte contre le covid-19. Ces conversations peuvent être reprises pour 2022, mais pour 2021, il y a un vide libre le 25 avril que Liberty cherche à combler.

PORTIMAO

Les candidats retentissants sont Portimao, Imola et Istambul Park. De plus, quelques minutes après l’annonce de la Formule 1, Portimao est devenu une tendance sur Twitter en raison du grand nombre de fans qui ont demandé son incorporation en 2021. Lors du Grand Prix du Portugal, les pilotes ont été surpris par le design de la piste et les changements d’élévation difficiles qu’elle présente. Il est différent du reste des circuits de la saison et cela pourrait être un point en sa faveur pour 2021.

Par ailleurs, Paulo Pinheiro, promoteur du GP du Portugal, a déjà indiqué son intention de rester sur le calendrier de la Formule 1 au-delà de 2020. Il a évoqué la possibilité d’un calendrier tournant et maintenant, après la chute du Vietnam, ils sont susceptibles d’essayer de profiter de la possibilité de refaire un trou en 2021.

IMOLA

Une autre option qui semble forte est Imola, une piste que les pilotes apprécient en raison de son design et de son histoire. Le circuit italien a déjà accueilli le Grand Prix de Formule 1 jusqu’en 2006 et pourrait également tenter d’avoir sa place en 2021. Le format de deux jours a été testé à Imola, avec une seule séance d’essais libres avant les qualifications. Les résultats ont été positifs, même si les opinions sont partagées quant à sa mise en œuvre à l’avenir.

PARC D’ISTANBUL

La troisième option est Istanbul Park, le lieu du Grand Prix de Turquie ce week-end. La piste est maintenant prête à accueillir de nouveau en F1, une catégorie qu’ils n’ont pas reçue depuis 2011. C’est une piste dans le sens anti-horaire et Bernie Ecclestone, ancien PDG de F1, Il l’a appelé “le meilleur circuit du monde”.

Ces trois options sont en cours d’exécution pour remplacer Hanoi. Portimao et Imola ont déjà offert des courses intéressantes et il faut maintenant attendre de voir comment se déroule le Grand Prix de Turquie avant de prendre une décision à ce sujet.

