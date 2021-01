Hamilton a commencé l’année sans renouvellement assuré

De l’Italie, ils soulignent les principales raisons du retard dans les négociations

Lewis Hamilton fête ses 36 ans aujourd’hui et le fait sans contrat. Le pilote a commencé l’année en tant qu’agent libre, car le dernier accord qu’il a signé a expiré le 31 décembre. Bien qu’étant considéré par la FIA sur sa liste de grille provisoire 2021, Mercedes n’a pas encore annoncé son renouvellement. Que se passe-t-il?



Hamilton a égalé Michael Schumacher aux titres cette année. C’était sa priorité tout au long de la saison et pour ce qu’il a travaillé sans relâche ces derniers mois. Lui et Toto Wolff étaient fatigués de répéter que la première chose était d’obtenir les titres et que plus tard, les négociations viendraient.

Après cela, le covid-19 est arrivé. Le septuple champion a été infecté par le virus, ce qui a encore reporté les négociations. D’abord, il a été question que Hamilton voulait signer avant Noël et quelques jours avant le 25 décembre, il attendait déjà la pré-saison. Quoi qu’il en soit, la vérité est qu’aujourd’hui, alors que Lewis célèbre son 36e anniversaire, il est un joueur autonome. Il est sans contrat depuis sept jours.

Que se passe-t-il pour que Mercedes ne vous ait pas encore annoncé? Il y a près d’un mois, en Grande-Bretagne, ils ont souligné qu’il avait demandé à conserver les 45 millions d’euros qu’il avait collectés cette année. Cependant, dans le contexte de la crise dans laquelle nous nous trouvons, avec des coupes dans tous les grands constructeurs automobiles, Mercedes peut avoir des raisons de refuser de garantir ce salaire.

Cependant, Ineos, qui a récemment acquis 33% de Mercedes, semble prêt à répondre aux demandes d’Hamilton, à l’avoir à tout prix dans l’équipe. Le journal italien La Gazzetta dello Sport assure que la multinationale britannique assumera la part du salaire d’Hamilton que Mercedes n’a pas voulu payer.

Il est possible que la réticence de Mercedes à payer la totalité du salaire de Hamilton ait retardé les négociations. L’annonce ne devrait pas être longue.

