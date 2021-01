Un problème possible dans un camion-citerne a révolutionné la deuxième étape

Certains véhicules ont eu de l’essence contaminée lors du deuxième ravitaillement hier

Scandale de l’essence au Dakar. Certaines équipes de motos, quads et SSV ont détecté de l’eau dans le carburant de leurs véhicules après la deuxième étape. Il y a des soupçons que le carburant contaminé pourrait être la cause de certaines pannes de la journée. En fait, Yamaha vient de confirmer que l’un des favoris de la moto, Andrew Short, a dû quitter pour cette raison.



Un problème éventuel dans l’un des camions-citernes utilisés pour le ravitaillement a révolutionné le Dakar. Hier, plusieurs équipes ont détecté de l’eau dans les carburants de leurs véhicules et l’organisation du test enquête sur ce qui s’est passé. Plus précisément, selon Marca, Yamaha a trouvé jusqu’à deux litres d’eau dans le réservoir d’Andrew Short, l’un des favoris pour gagner sur les motos jusqu’à hier, quand il a dû repartir après le deuxième ravitaillement.

Short est celui qui est arrivé le premier au point de ravitaillement et celui qui a eu le pire. Il a rempli son réservoir avec jusqu’à deux litres d’eau, a redémarré mais quelques kilomètres plus tard, la moto s’est arrêtée et il ne pouvait plus continuer. Toby Price était un autre des personnes touchées, il a également subi une panne dans le réservoir arrière de sa KTM.

C’est un problème qui met même en péril la célébration de la scène d’aujourd’hui. Tout au long de la nuit, des rumeurs parlaient de l’annulation de l’étape. Enfin, le test est passé, mais sans Short. Malgré les efforts de Yamaha pour s’assurer que la dernière partie de l’étape d’hier ne compte pas et que son pilote s’est réengagé, l’organisation n’a pas accepté.

De l’organisation ils ont regretté ce qui s’est passé et se sont limités à recommander aux équipes de toutes catégories de vider leurs réservoirs, de les revoir et d’être attentifs à toute panne mécanique qui pourrait survenir pour cette raison.

David Palmada, mécanicien Tosha Schareina: “Il y a un problème d’essence au niveau de chaque bivouac” # DakarRTVE4ENE Suivez le programme, en direct, ici: https://t.co/wgAVMDSNo2 pic.twitter.com/Muk4qDR6IZ – Teledeporte (@teledeporte) 4 janvier 2021

Pourquoi est-ce arrivé uniquement avec les motos, les quads et les SSV? Parce qu’ils sont les seuls véhicules participants à utiliser des camions-citernes pour faire le plein. Cependant, le problème a suffi à révolutionner et à mettre les autres catégories en alerte.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard