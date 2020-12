Tous les chefs d’équipe ont participé à cette enquête à l’exception de Mattia Binotto

Lewis Hamilton “ vole le cœur ” de la plupart des chefs d’équipe

Qui était le meilleur pilote de la saison 2020 selon les chefs d’équipe? Les dirigeants de l’équipe se réunissent pour décider qui s’est démarqué des autres et qui ils prendraient sûrement leur équipe s’ils le pouvaient.



Les patrons de neuf équipes sur la grille ont voté pour leur pilote numéro un dans un sondage organisé par la Formule 1. Le seul à ne pas avoir participé était Mattia Binotto. La catégorie a demandé aux chefs d’équipe de leur soumettre une liste des dix meilleurs coureurs sur la grille.

Dans celui-ci, ils ont marqué chacun d’eux avec le système de notation actuel de la Formule 1. Avec la somme de tous les classements, le classement suivant a été créé dans lequel, comme nous le voyons, Lewis Hamilton est en tête.

Lewis Hamilton: 171 points Max Verstappen: 156 points Charles Leclerc: 132 points Daniel Ricciardo: 95 points Sergio Pérez: 82 points George Russell: 75 points Lando Norris: 45 points Carlos Sainz: 37 points Valtteri Bottas: 27 points Pierre Gasly: ​​27 points

Il est surprenant, par exemple, que Charles Leclerc et Daniel Ricciardo soient en avance sur Sergio Pérez et que les patrons aient choisi George Russell pour être dans le top six. Le Monégasque prend la consolation d’être bien valorisé par les leaders après une saison décevante en raison des mauvaises performances de la Ferrari. Les meilleurs Lando Norris et Carlos Sainz ne manquent pas, les Britanniques en septième position et les Espagnols en huitième.

La fin de la liste est également impressionnante. Bien que Valtteri ait déclaré qu’il était déçu d’avoir terminé deuxième cette année également, les chefs d’équipe l’ont mis en évidence parmi les meilleurs à la neuvième place. Pierre Gasly clôture le Top 10. Une enquête toujours intéressante, malgré l’anonymat du vote, pour découvrir les possibilités des pilotes actuels de rejoindre d’autres écuries à l’avenir.

