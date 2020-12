Les conducteurs votent pour savoir qui était le meilleur cette année

La semaine dernière, les chefs d’équipe ont élu Hamilton le meilleur pilote

Parmi les pilotes sur la grille cette année, 15 ont participé à un vote pour choisir le meilleur pilote de cette saison. Le gagnant était Lewis Hamilton, qui a été proclamé champion du monde pour la septième fois. Carlos Sainz, non osbtante, a gagné une place dans le top dix.



Le système de notation a été basé sur le système actuel de Formule 1. Les points de tous les participants ont été ajoutés et ainsi le Top 10 a été obtenu.

Dans le Top 3 se trouvent Lewis Hamilton, qui cette année a remporté son septième titre mondial contre Michael Schumacher; Max Verstappen, qui a été au-dessus de son coéquipier dans toutes les qualifications de la saison et a même remporté quelques courses et Daniel Ricciardo, qui a terminé cinquième du championnat du monde et a conclu leur union de manière très positive avec Renault dans une dernière ligne droite impressionnante de la saison.

À la quatrième place, les pilotes ont placé Charles Leclerc. Malgré la conduite de l’une des Ferrari les plus faibles de son histoire, il a réussi à terminer à plusieurs reprises sur le podium et à surpasser de loin son coéquipier Sebastian Vettel. À la cinquième place, Pierre Gasly a réalisé une année remarquable à AlphaTauri et a même remporté sa première course de Formule 1 cette saison.

George Russell a atteint la sixième place, dans une saison au cours de laquelle il a obtenu ses premiers points dans la catégorie reine. Il a failli remporter une course au volant de la Mercedes, a dépassé son coéquipier, Nicholas Latifi, à chaque séance de qualification et a atteint la Q2 à de nombreuses reprises.

La septième place revient à Sergio Pérez qui, bien qu’annoncé son départ de Racing Point en milieu de saison, n’a pas baissé. Bien au contraire. Le pilote mexicain a tout donné sur la ligne droite et a même remporté sa première course de Formule 1 dans laquelle il s’est hissé au sommet de la surface depuis la dernière position.

Le pilote madrilène Carlos Sainz est également dans le Top 10. Placé en neuvième position, l’ancien pilote McLaren s’est démarqué par sa régularité en course et ses améliorations notables en séance de qualification.

Le classement final est le suivant:

Lewis Hamilton Max Verstappen Daniel Ricciardo Charles Leclerc Pierre Gasly George Russell Sergio Pérez Romain Grosjean Carlos Sainz Alex Albon

Tous les pilotes ont participé au vote sauf Kimi Räikkonen, les deux pilotes Mercedes et les deux pilotes Ferrari.

