Ce n’est pas un hasard si la vente de Williams a été annoncée quelques jours après la signature par les 10 équipes de l’accord Concorde 2021-25, car cela a fourni aux éventuels soumissionnaires de l’équipe la sécurité que la troisième plus ancienne équipe de la grille pouvait Participez au championnat du monde de F1 et profitez de tous les avantages en le faisant.

Les vendeurs avaient un autre atout à jouer: le verdict rendu par les commissaires dans l’affaire Renault contre Racing Point a déclenché une détermination renouvelée au niveau de la FIA de préserver le modèle de l’équipe indépendante plutôt que de permettre une «ingénierie de photocopie» généralisée. Alors qu’une quantité considérable de bonne volonté est attachée au nom Williams, les vrais joyaux sont une usine de construction de voitures de course à part entière et le droit d’entrée en F1.

Bien que la vente de Williams soit la deuxième transaction F1 en autant d’années – la dernière étant celle de Force India en août 2018 – la dernière transaction contraste nettement dans tous les aspects importants de cette vente. Racing Point n’a acquis que les actifs de l’équipe dirigée par le flamboyant Vijay Mallya et n’a pas acquis l’opération en tant qu’entreprise en exploitation.

En termes de covenants de la F1, cela signifiait que l’équipe rose n’avait pas de droit d’entrée automatique, ce qui nécessitait un «nouveau processus d’équipe» d’urgence. Selon diverses parties – y compris Haas – Racing Point ne devrait pas avoir de droits sur les revenus historiques du fait d’être effectivement une nouvelle société.

Williams a déclaré que les acheteurs sont «des gens qui comprennent le sport». Là où la «vente» de Force India a été compliquée du début forcé à la fin précipitée, avec des processus juridiques et des audiences d’arbitrage toujours en cours, la transaction Williams a été organisée de manière ordonnée: processus d’examen précédé la diligence raisonnable, au cours de laquelle les soumissionnaires potentiels ont été examinés jusqu’à ce qu’une liste restreinte de cinq candidats soit établie.

Le choix final a été BCE Limited, propriété de Dorilton Capital Management LLC, basée à New York. Alors que des factions malicieuses au sein de la F1 la semaine dernière suggéraient que BCE désignait «Bernard (Charles) Ecclestone» et liait l’ancien maître de piste de la F1 à la vente, les initiés ont immédiatement scotché de telles suggestions, et ont donc été ignorées par .. La directrice adjointe de l’équipe, Claire Williams, a par la suite exclu tout lien entre Ecclestone et la vente.

Selon le site Web de Dorilton, le fonds privé investit dans des entreprises du marché intermédiaire avec un BAIIA (bénéfice avant impôts, dépréciation et amortissement) de 5 à 25 millions de dollars. Compte tenu de ses intérêts dans le secteur de l’ingénierie, Williams est un choix évident.

De plus, après la vente l’année dernière d’une participation de 75% dans la filiale Williams Advanced Engineering l’année dernière, la dette du groupe a été considérablement réduite. Après la vente, Williams Grand Prix Holdings PLC a conservé 100% de Williams Grand Prix Engineering et 25% de WAE, ainsi que la pleine propriété du campus de Grove – dont une partie est louée à long terme à WAE – et l’entrée très importante de l’équipe de F1 joint à l’enregistrement original de la société (01297497, constituée le 8 février 1977). Surtout, cette entrée donne droit à l’équipe à une part des revenus d’un milliard de dollars de la F1.

Sir Frank Williams a fondé son équipe en 1977, ce sont effectivement ces actifs qui seront annulés hors de WGPH et transférés à Dorilton / BCE une fois la vente terminée et le produit distribué aux actionnaires, permettant à la société de portefeuille de s’auto-liquider avant la radiation de la cotation. la Bourse de Francfort. Une solution soignée, qui explique comment la vente a été conclue quelques jours après le début des négociations, plutôt que des semaines, voire des mois.

La valeur d’entreprise de 152 millions d’euros (135 millions de livres sterling) comprend une dette d’environ 35 millions d’euros (31,2 millions de livres sterling), laissant 112 millions d’euros (100 millions de livres sterling) pour la distribution entre les actionnaires après frais. Sir Frank Williams détient la part la plus importante avec 51%, l’entrepreneur américain de la santé Brad Hollinger en détient 12%. L’ancien directeur technique de Williams, Patrick Head, détient 8% et le patron de Mercedes F1, Toto Wolff, une tranche inférieure à 5%, le solde étant réparti entre 21% de flottant FSE et 3% dans une fiducie d’employés. (Ces pourcentages ont été arrondis.)

En annonçant l’accord, Claire Williams a déclaré que sa famille avait recherché un acheteur qui fournirait une assise financière sûre et respecterait l’héritage de l’équipe, ajoutant: «À Dorilton, nous savons que nous avons trouvé exactement cela. Des gens qui comprennent le sport et ce qu’il faut pour réussir. Des gens qui respectent l’héritage de l’équipe et feront tout pour assurer sa réussite à l’avenir. En tant que famille, nous accordons toujours la priorité à notre équipe. »

Surtout, la structure de propriété de Dorilton / BCE et l’identité de ceux qui sont à l’origine du rachat de l’une des équipes les plus performantes du sport n’ont pas été divulguées.

La page LinkedIn de la société révèle que le fonds de richesse investit dans des entreprises pour le compte d’une seule famille, qui, selon nos sources, est britannique. D’autres questions à cet égard ont toujours été heurtées, bien que le commentaire de Claire William selon lequel ce sont des «gens qui comprennent le sport» indique un lien antérieur avec la F1.

L’équipe a remporté son neuvième et dernier championnat en 1997 En effet, l’une de nos sources a fait allusion à des relations antérieures avec la famille Williams, disant à . que les investisseurs n’étaient intéressés que par Williams, et pas par toute autre équipe de F1 qui aurait pu être sur le marché. «Un achat ciblé», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il y avait un lien historique avec le fondateur de l’équipe Sir Frank Williams lui-même.

Curieusement, Dorilton a été conseillé par Eden Rock Group, une société de gestion d’investissements basée à Londres dirigée par James Matthews, maintenant âgé de 41 ans, champion britannique de Formule Renault en 1994 et pilote de F3 (tous deux avec Manor Racing). En 2017, Matthews a épousé Pippa Middleton, sœur de la duchesse de Cambridge, ce qui en fait le beau-frère du prince William, deuxième sur le trône britannique. Divers profils placent Matthews dans la tranche multimilliardaire.

Ce n’est pas la seule connexion de course automobile. Le père de Matthews, David, Laird du domaine Glen Affric de 10 000 acres en Écosse, est un ancien coureur de berlines, une fois marié à Anita Taylor. Elle était une vedette des années 60 et la sœur de Trevor Taylor, coéquipier de Jim Clark en F1 chez Lotus. Ainsi, les clans Matthews et Williams se sont très certainement croisés, alors que James aurait été sur le radar Williams-Renault en 1994.

Manor a couru en F1 jusqu’à son effondrement après la saison 2016 Il y a un autre lien. Outre Matthews, dont la famille possède l’ultra-luxe Eden Rock Hotel à St Barth (d’où le nom du hedge fund), Dorilton a fait appel aux services de conseil de Graeme Lowdon, ancien PDG de Manor F1 et donc connecté avec Matthews à travers l’équipe. lien. Lowdon, qui a été lié à diverses équipes de start-up depuis la disparition de Manor, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Bien qu’une source de . n’ait pas écarté la possibilité que Matthews et / ou Lowdon fassent partie d’un syndicat avec Dorilton / BCE, rien ne suggère que l’une ou l’autre de leurs familles contrôle Dorilton. Cependant, la présence de deux riches entrepreneurs du sport automobile en arrière-plan ouvre des scénarios intrigants, notamment en vue d’un possible lien royal.

Lowdon, par exemple, pourrait-il revenir en F1 à titre senior avec Williams? Le fondateur de Manor, John Booth, pourrait-il diriger Williams? Le temps nous le dira, tout comme il révélera finalement l’identité de la famille derrière Dorilton – et donc l’identité des nouveaux propriétaires de Williams, la dernière équipe de F1 véritablement indépendante.

