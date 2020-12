MSP ou Moorad Sports avaient étudié pour entrer à Racing Point et acheter Williams

Jeff Moorad connaissait Brown de Nascar

McLaren a annoncé samedi la vente d’un tiers de ses équipements à un consortium d’investissement dirigé par MSP Sports Capital, avec une vaste expérience dans les investissements sportifs.



Ce type de fonds ou de consortium est courant aux États-Unis, où le sport professionnel majeur est une entreprise privée, qui, dans de nombreux cas, fonctionne en créant des clubs franchisés et avec de nombreux affiliés. Il est de la responsabilité du promoteur de le rentabiliser.

MSP est composé de propriétaires et d’investisseurs dans des équipes de la National Football League –NFL–, de la Major League Baseball –MLB–, de la National Basketball Association –NBA–, d’ESPN et d’autres sociétés de gestion sportive, toujours à la recherche du long terme. Il a été fondé par Jeff Moorad en tant que Moorad Sports Parners en 2019 avec Janh Najari.

L’achat vient de loin. Moorad connaissait Zak Brown depuis ses jours à Nascar. En 2007, il a acheté l’équipe du Hall of Fame du joueur des Dallas Cowboys Roger Staubach, l’un des meilleurs quarts; Entre 2007 et 2009, l’année de la fermeture de l’équipe, il avait JJ Yeley, Joey Logano, Ken Schrader et Bobby Labonte.

Avant de conclure un accord avec McLaren, ils étaient sur le point de s’impliquer dans Stroll at Racing Point et ils ont également étudié l’achat de Williams. Mumtalakat les a invités au Grand Prix de Bahreïn 2019 et là, ils ont de nouveau contacté Zak Brown et il les a présentés à Sheikh Sheikh Mohammed, président de McLaren. Il y avait de la chimie et les contacts se sont poursuivis.

Jeff Moorad devient directeur non exécutif de McLaren Racing en son nom, il a de l’expérience dans la gestion d’équipes de baseball telles que les Arizona Diamondbacks ou les San Diego Padres.

Le financier iranien Jahm Najafi possède les Phoenix Suns de la NBA et est membre du conseil d’administration de la NBA, et pourrait être vice-président de McLaren Racing. Il est partenaire de MSP et propriétaire, entre autres, de Najafi Companies, une société d’investissement qui opère avec ses propres fonds dans des entreprises d’une valeur allant jusqu’à 800 millions d’euros et reste généralement dans les entreprises qu’elle achète pendant cinq à dix ans avant de vendre sa participation. .

Participerait également UBS O’Connor, un fonds lié à la banque UBS, qui a été sponsor de la F1, tant dans la catégorie que dans les équipes, y compris Mercedes.

Une opération de cette ampleur avait été discutée en juin dernier, mais au final, McLaren Group a trouvé d’autres sources de financement. Cependant, les rumeurs ont refait surface la semaine dernière.

Au cours de cette année, le groupe McLaren a lancé diverses initiatives pour assurer la liquidité face aux problèmes créés par la pandémie: un prêt de la Banque nationale de Bárein pour près de 170 millions d’euros; Elle a lancé la vente de son siège social à Woking et deviendra son locataire, opération très appréciée aujourd’hui, et a également cherché à engager sa collection de voitures classiques. En outre, il y a à peine une semaine, le Financial Times a annoncé avoir lancé une opération visant à lever quelque 550 millions d’euros.

Il y a un peu plus d’un an, il a vendu 10% de son capital à Michael Latifi, père du pilote de Formule 1 Nicholas Latifi. Les principaux actionnaires du groupe McLaren sont le fonds Bárein Mumtalakat – 56% – et Mansour Ojjeh, qui détient 14%, en plus de Latifi. Les 20% restants sont entre les mains de petits actionnaires.

Le fonds Mumtalakat a acheté sa participation au groupe Daimler – qui en détenait 40% – après que Ron Dennis et Ojjeh aient décidé de ne pas céder le contrôle du groupe à Daimler. Cela a poussé Daimler à partir et Mercedes à créer sa propre équipe. Dennis, comme on le sait, a quitté l’entreprise en 2017 après avoir échoué à acheter les actions de ses partenaires, après avoir entretenu des divergences d’opinion insurmontables avec eux.

