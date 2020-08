En résumé: Racing Point apportera une mise à niveau pour sa RP20 lors du Grand Prix d’Italie de la semaine prochaine.

Racing Point avait précédemment indiqué qu’il n’apporterait qu’une seule mise à niveau pour sa voiture cette saison. Le PDG de l’équipe, Otmar Szafnauer, a déclaré que son plan de mise à niveau avait été décidé en sachant que les restrictions d’essais aérodynamiques (ATR) changeraient pour la saison de F1 2021:

Nous avons probablement une mise à jour prévue pour Monza. Et par la suite pas grand-chose d’autre. Donc, s’ils continuent d’apporter des mises à niveau, je suis sûr [McLaren and other midfield teams] se rapprochera de plus en plus de nous et sur certains circuits sera probablement plus rapide que nous et c’est une préoccupation.

Mais les ATR ont changé pour ce que vous utilisez cette année et l’année prochaine. Nous devons également garder un œil sur la saison prochaine et c’est un compromis que nous avons fait.