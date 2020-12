Pérez: “C’est dommage d’avoir terminé ma dernière course avec l’équipe comme ça”

Racing Point termine la saison de manière très décevante. En sept jours, les Silverstones sont passés du ciel à l’enfer. Course à oublier avec Sergio Pérez abandonné en début de course et Lance Stroll devant se contenter du dernier point. McLaren termine en tant que troisième meilleure équipe, et Lawrence Strolls se tourne déjà vers l’avenir, d’autant plus qu’Aston Martin entre en 2021.



Sergio Perez (RET.):

“C’est dommage que ma dernière course avec l’équipe se soit terminée si tôt, et le problème de moteur à Bahreïn s’est répété. Je voulais terminer cette étape par une bonne course, mais j’espère que tout le monde se souviendra de notre victoire au GP de Sakhir avant nous. C’était dommage de ne pas pouvoir terminer troisième du championnat des constructeurs, il fallait marquer des points avec les deux voitures, et ce n’était pas comme ça, McLaren est à féliciter, mais on peut être fiers de notre saison. ”

“Nous avons gagné une course, nous avons monté des podiums et nous avons même eu de la malchance dans de nombreuses situations avec les deux pilotes. De plus, nous avons tous les deux raté des courses. Pour ma part, je suis très heureux de terminer quatrième du championnat du monde des pilotes cette saison. Cela a été très spécial pour moi. Maintenant, je veux me reposer et je veux vraiment regarder vers l’avenir. ”

Balade Lance (10e):

«Ce fut une course très difficile aujourd’hui, et nous étions déjà sur les cordes après l’abandon de Sergio en raison d’un problème dans lequel il n’était pas à blâmer. Tout cela a causé une voiture de sécurité, je ne pense pas que ce soit la décision. à droite, puis Sainz m’a bloqué un peu sur la route des stands. Cela nous a coûté du temps et puis nous avons souffert en course. Il y a eu des moments où notre rythme était fort, mais pas assez constant. ”

“La température et la durée de vie du pneu ont considérablement baissé à la fin et cela nous a coûté la place avec Esteban. Nous devons voir ce qui s’est passé et il est dommage que nous n’ayons pas été troisièmes du championnat des constructeurs. L’équipe l’a mérité pour son travail acharné. Nous avons eu d’excellents résultats cette année et nous avons également manqué une opportunité. Nous devons réfléchir et travailler pour nous améliorer à l’avenir, un avenir qui débutera en 2021 avec le nom Aston Martin. Je suis sûr que nous passerons de grands moments avec ce nom. ”

Otmar Szafnauer, chef d’équipe:

“Cela a été un après-midi très compliqué, dans lequel les choses n’ont pas été de notre côté. Les choses ont commencé à se compliquer lorsque Sainz a délibérément bloqué Lance avant d’entrer dans les stands, et Sergio a abandonné après dix tours. après une perte de puissance. Tout cela a rendu très difficile pour nous d’être troisième au championnat des constructeurs, et nous sommes finalement arrivés à sept points de l’atteinte. La malchance nous a coûté beaucoup de points cette année. ”

“Nous repartons déçus, mais nous nous concentrons sur les aspects positifs que nous avons vécus dans une saison très forte de notre part, dans laquelle nous avons beaucoup apprécié. Nous avons montré que nous avons une voiture forte et compétitive, et cela nous donne une excellente base pour revenir.” encore plus fort en 2021 sous le nom d’Aston Martin. Merci à tous les membres de l’équipe pour leur travail acharné et un grand au revoir à Sergio après sept ans dans l’équipe, nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir. ”

