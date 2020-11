Pérez: “Nous voulons nous battre pour les podiums”

Balade: “Le virage 1 sera un point de passage clé”

Racing Point arrive à Bahreïn avec le défi de rester leader dans la lutte pour la troisième place du championnat des constructeurs. Stroll et Pérez aiment le circuit. De plus, ‘Checo’ garde de beaux souvenirs de la course 2014.



Sergio Perez (4e de la Coupe du monde):

“Ce fut un moment spécial dans ma carrière et c’est incroyable de penser que cela s’est produit si tôt, lors de ma troisième course avec l’équipe. C’est impressionnant de penser que nous avons réalisé cinq autres podiums ensemble depuis ce jour. C’est toujours une sensation formidable de revoir le petit circuit et de se souvenir de 2014 “.

“Il y a définitivement une super ambiance dans l’équipe maintenant. Je veux aussi me battre pour la quatrième place de la Coupe du monde, nous avons réussi à occuper cette position après un excellent résultat en Turquie. Cela me donne confiance quand il s’agit d’aller à Bahreïn et à Abu Dhabi. Nous voulons nous battre. pour les podiums et pour l’opportunité de terminer cette époque sur une note vraiment positive pour l’équipe et pour moi. ”

Balade Lance (11e de la Coupe du monde):

“Evidemment au début j’étais frustré car après la motivation pour décrocher la pole, nous avons mené plus de tours que quiconque dans la course pour ne pas finir sur le podium. Maintenant que je comprends pourquoi les pneus ne fonctionnaient pas comme prévu, je peux faire ressortir les éléments positifs. Le premier relais, tout en construisant la tête en tête, a montré ce qui est possible et est une expérience utile pour la prochaine fois que nous nous battrons près de l’avant de la grille. ”

«Les changements rapides de direction dans les virages 5 et 6 sont passionnants et à une vitesse assez élevée, mais le virage le plus difficile n’est pas loin, après le virage 9, il est facile de bloquer le pneu avant gauche et cela peut affecter votre relais. et votre course. Comme toujours, le virage 1 sera un point clé de dépassement. ”

