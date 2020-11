Pérez: “Je pense que nous avons fait une course parfaite et que le podium aurait pu être le nôtre”

Balade: “Je suis frustré par la course d’aujourd’hui.”

Racing Point a connu une dure journée dimanche au Grand Prix de Barein. Avec deux courses à disputer, Sergio Pérez – qui était troisième derrière Max Verstappen – a dû abandonner en raison d’une panne moteur. De son côté, Lance Stroll n’a pas eu, loin de là, une meilleure carrière. Le pilote canadien a été durement frappé par Daniil Kvyat lors de la deuxième sortie du GP. Toute l’équipe regrette ce qui s’est passé et espère revenir plus fort sur la piste la semaine prochaine.



Sergio Perez (RET):

«C’est vraiment difficile pour l’équipe et moi d’accepter le résultat d’aujourd’hui, mais c’est comme ça. Après l’accident de Romain au départ, c’est presque devenu hors de propos. En fin de compte, c’est un podium ou un trophée. Plus ou moins pour moi. L’important c’est que Romain est avec nous et qu’il va bien. Je lui souhaite bonne chance. Après avoir vu ce qui s’était passé, il était difficile de remonter dans la voiture, mais il fallait se concentrer pour le faire. ”

“Je pense que nous avons fait une course parfaite et que le podium aurait pu être le nôtre. A trois tours de la fin, c’était terrible d’abandonner avec un problème de moteur. Nous allions finir devant une Red Bull et une Mercedes. Sans aucun doute, nous avons fait un excellent travail tout au long du week-end. Aujourd’hui, nous avons perdu des points importants et cela complique la bataille dans le championnat Pilotes et Constructeurs. Malgré cela, il nous reste encore deux courses où nous pouvons récupérer des points. “.

Balade Lance (RET):

«Je suis heureux que Romain ait pu sortir de la voiture, car ce qui s’est passé était effrayant. Je pense que tous les pilotes de la Pit-Lane ont dû s’arrêter quelques secondes et respirer avant de reprendre la piste. Je ne peux pas m’arrêter. Pour penser à lui. Sur le plan personnel, je suis frustré par la course d’aujourd’hui. Depuis Monza, nous n’avons marqué que deux points à cause d’une série d’incidents hors de mon contrôle. ”

«Pendant un moment cette saison, nous sommes arrivés à la quatrième place du championnat des pilotes et en plus, j’ai eu un début d’année très positif. Je ne peux pas en dire beaucoup sur l’incident d’aujourd’hui. J’étais au virage 8 et j’ai été soudainement frappé par Daniil. Le coup semblait pire qu’il ne l’était en réalité. Je vais bien et Daniil a été sanctionné, cela n’a aucun sens de penser à ce qui aurait pu arriver. Nous n’allons pas nous arrêter pour y penser, car nous ne pouvons rien faire Nous devons mettre fin à cette séquence de défaites et nous concentrer sur un retour en force la semaine prochaine pour terminer au sommet. ”

Otmar Szafnauer, chef d’équipe:

“Nous avons eu une nuit difficile à Bahreïn. Checo a cruellement perdu un podium à cause d’une panne moteur qui l’a contraint à l’abandon. Jusque-là, sa course était parfaite. Il a parfaitement manié les pneus et s’est senti très à l’aise au volant dès le départ. troisième place. Lance a eu la même malchance. Sans faute de sa part, il a dû abandonner après avoir été frappé par Kvyat. C’était un moment terrifiant, mais heureusement Lance va bien. Cette situation complique la lutte pour la troisième place du championnat. Toujours Il nous reste donc trois courses, beaucoup de points disponibles et nous savons que nous avons une voiture compétitive. Nous allons tout donner pour rattraper les points perdus aujourd’hui. ”

“Concernant l’accident de Romain, nous partageons le soulagement avec le reste du paddock que ses blessures sont mineures. C’était un accident terrifiant. Tous nos remerciements à la FIA et au sport en général pour les mesures de sécurité sur lesquelles ils ont travaillé. difficile d’atteindre les objectifs. ”

