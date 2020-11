Pérez: “Il semble que demain nous allons avoir une course avec deux ou trois arrêts”

Balade: “L’objectif de demain sera d’atteindre les points”

Racing Point a connu un samedi doux-amer à Bahreïn. Sergio Pérez a signé une belle cinquième place, devant tous ses rivaux directs et demain il aura une belle occasion de poursuivre sa belle séquence de résultats. De son côté, Lance Stroll ne s’entend pas avec l’équipe après le drapeau rouge en Q2 et cela leur a coûté un passage en Q3. Bien sûr, le Canadien est confiant dans le retour de demain.



Sergio Perez (5ème):

“La cinquième place est un excellent résultat pour l’équipe et je suis très satisfait de notre performance. Nous avons pu bien faire avec la stratégie et passer la Q1 sans utiliser un deuxième train de pneus tendres. Cela a ensuite été la clé de la Q3. puisque nous avons deux jeux disponibles. ”

“J’ai pu trouver deux dixièmes de seconde lors de mon deuxième tour et cela nous a aidés à gagner beaucoup de places sur la grille. C’était un excellent dernier tour, même si j’ai perdu du temps au virage 13.”

“C’est dommage ce qui est arrivé à Lance en Q2, car il avait un bon rythme. Je suis sûr qu’il fera une bonne course demain et pourra marquer des points, ce qui sera essentiel dans le combat en zone médiane.” .

“Aujourd’hui, nous avons obtenu un bon résultat, mais les qualifications ici n’ont pas beaucoup d’importance, ce qui compte, c’est le rythme de course. Il sera important de bien commencer et d’avoir une bonne stratégie.”

“Il semble que nous allons avoir une course à deux ou trois arrêts, donc nous avons beaucoup de travail à faire pour marquer une bonne poignée de points.”

Balade Lance (13e):

«Nous avons apporté quelques modifications à la voiture après le FP3 qui ont été très utiles et je me sentais bien en qualifications. Je l’ai déjà montré en étant deuxième en Q1. Cependant, le drapeau rouge en Q2 nous a fait mal. et cela nous a laissé sans Q3. Nous avons commencé après cette période avec un jeu de pneus usagés et ce n’était pas cher, étant donné que le reste de la grille commençait avec des pneus neufs. ”

“Nous allons revoir ensemble tout ce qui s’est passé aujourd’hui pour en tirer des leçons. Le point positif de sortir du top dix est qu’au moins nous pouvons choisir un pneu. Ici, vous pouvez dépasser sans problème et la stratégie est importante, donc nous pouvons le faire. Bien. L’objectif, ce sont les points et je suis satisfait du rythme de la voiture. Les enjeux sont importants pour la course de demain. ”

Otmar Szafnauer, chef d’équipe:

“La voiture avait un bon rythme ce soir et nous l’avons déjà vu avec Lance en deuxième position en Q1 et avec Sergio en qualification à la cinquième place. Dans le cas de Lance, nous ne nous sommes pas compris après le drapeau rouge en Q2 et nous sommes sortis avec des pneus moyens usagés pour sa première et unique tentative. Il aurait pu sortir avec des pneus tendres car l’autre groupe de médiums l’avait utilisé lors de sa première tentative en Q1. ”

“La séance de Sergio a été plus facile et son gros effort en Q3 a confirmé le bon rythme de notre voiture. Bien sûr, demain est le jour qui compte. Nous avons une très longue course devant nous, il y aura de nombreuses opportunités et nous devons montrer un rythme très compétitif avec les deux voitures. ”

