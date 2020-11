Pérez: “Les différences sont très faibles, un ou deux dixièmes peuvent tout changer”

Balade: “La gestion des pneus sera la clé des stratégies de course”

Racing Point clôt un nouveau vendredi avec un bon goût en bouche après avoir montré un bon rythme aussi bien sur un tour que sur de longues courses. Les hommes de Silverstone savent clairement que le travail de direction sera essentiel pendant la course et ils sont convaincus que demain et dimanche, Sergio Pérez et Lance Stroll feront le meilleur travail possible afin de mettre les pieds à la troisième place du championnat des constructeurs après ce Grand Prix.



Sergio Perez (3e / 4e):

“Je suis content du rythme d’aujourd’hui. C’était une bonne façon de commencer, mais il est clair que les marges avec le reste sont très petites, un ou deux dixièmes peuvent faire la différence. Nous verrons comment les choses se passeront demain, mais je pense que c’est le plus L’important du week-end sera de savoir comment gérer les pneus. Cela peut faire la différence entre nous et nos rivaux. ”

“Le drapeau rouge en FP2 a affecté les longs runs de toutes les équipes, mais malgré cela, nous avons pu comprendre beaucoup de choses sur les pneus. Nous partons avec de bons sentiments et ce soir, nous verrons comment nous pouvons nous améliorer encore plus pour qualification. Nous verrons à quel point le rôle des pneus sera crucial dans la course. ”

Balade Lance (9e / 8e):

“Je pense que c’était un bon début de week-end et je suis content de l’équipe. Nous avons été assez rapides en FP1 puis en FP2, dans des conditions nocturnes, nous avons amélioré nos performances. Le tournage a été interrompu pendant cette période. Deuxième séance à cause de deux drapeaux rouges et aussi à cause de l’obligation de tester les pneus 2021, mais c’était quand même une bonne journée au bureau. ”

“Nous avons rassemblé suffisamment d’informations pour l’examiner ce soir et pour savoir quels changements nous devrons apporter pour les qualifications de demain. Comme nous nous y attendions, les longs trajets d’aujourd’hui ont clairement montré que la gestion des pneus sera la clé de la stratégie de course, pour ce qui pourrait nous permettre d’avoir une course très excitante dimanche. ”

