Pérez: “J’espère que je ne rêve pas”

Balade: “C’est un résultat incroyable pour l’équipe”

Racing Point a connu le meilleur dimanche de son histoire ce 6 décembre 2020 à Sakhir. Sergio Pérez a gagné pour la première fois en Formule 1, tout comme l’équipe basée à Silverstone, après un incroyable retour dans lequel il s’est remis après être tombé en dernière position dans le premier tour. De son côté, Lance Stroll a complété le doublé du podium avec une troisième place qui place à nouveau l’équipe troisième au championnat des constructeurs.



Sergio Perez (1er):

“Je n’ai toujours pas de mots parfois. J’espère que je ne rêve pas, parce que ce rêve a mis de nombreuses années à arriver. 10 ans, 10 ans ont mis du temps à arriver, c’est incroyable, je ne sais pas quoi dire. Au premier tour j’ai pensé que le La course était finie, comme le week-end dernier, mais je n’ai pas abandonné. J’ai récupéré, et j’ai tout fait, j’ai fait le maximum que je pouvais faire “.

“Cette saison, la chance n’a pas été de notre côté, mais finalement nous l’avons eue dans cette course. Je pense que nous avons gagné par nos propres mérites, mais nous devons aussi reconnaître que les problèmes de Mercedes nous ont été bénéfiques. Bien sûr, enfin et à la fin mon rythme à la fin était bon et j’aurais pu supporter George, qui a fait une course incroyable. Cela me donne beaucoup de paix avec moi-même. ”

Balade Lance (3e):

“C’est une course incroyable pour l’équipe. À un certain moment, je suis un peu déçu, car je pense que j’aurais pu gagner la course. J’étais long sur mon tour depuis les stands et Esteban a pu me doubler, alors je n’ai pas eu le rythme, et Sergio m’a aussi battu quand j’ai bloqué les pneus. ”

“Je n’avais pas le rythme pour dépasser Esteban, alors il m’a bloqué un peu. Dans l’ensemble, je suis très content de l’équipe, c’est un résultat incroyable de terminer premier et troisième sur un week-end où nous avions besoin d’un excellent résultat. Je suis très content pour Sergio, il lui reste quelques courses dans l’équipe et il est ici depuis longtemps sans pouvoir gagner, et finalement il a pu le faire ce week-end. Je suis très content pour lui. ”

Otmar Szafnauer, chef d’équipe:

“”.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard