Racing Point est passé en Q3 avec les deux voitures lors des qualifications du Grand Prix de Sakhir F1 2020. Sergio Pérez s’est qualifié cinquième, derrière la Ferrari de Charles Leclerc. De son côté, Lance Stroll a fait le cut et partira de la dixième position demain. Les deux pilotes sont confiants quant au rythme de la RP20.



Sergio Perez (5ème):

“Je suis assez content des qualifications. Je pense que nous avons obtenu un bon résultat. Je ne pense pas que nous aurions pu arriver en quatrième position car le tour de Charles était très bon. Ce n’était pas facile de mettre la voiture en piste, mais je pense qu’au final nous avons trouvé le rythme des qualifications et c’est quelque chose de très positif. ”

«C’était une bonne décision de terminer la Q1 sur le soft et de nous sauver deux matchs pour la Q3. Cela nous a aidés à atteindre la cinquième position sur la grille.

“Dépasser n’est pas facile ici, mais la stratégie est très importante car la dégradation des pneus peut devenir un problème. La clé peut être de faire durer le pneu tendre plus longtemps en première mi-temps et à partir de là, de se battre pour de nouvelles opportunités. Je pense que nous pourrons le faire fonctionner, mais pour cela, nous devons tout préparer et ce n’est qu’alors que nous pourrons obtenir suffisamment de points.

Balade Lance (10e):

“Je suis un peu frustré par les qualifications aujourd’hui. Je pense que nous avions un bon rythme, mais en Q2, j’ai subi des dommages à la voiture lorsque j’ai heurté un trottoir au virage 8. Tout au long du week-end, nous avons vu le Le virage 8 a été crucial et le secteur intermédiaire a puni les voitures. ”

“Heureusement, j’avais déjà une position sécurisée en Q3. Nous avons vérifié le plancher de la voiture car ce n’était pas un fort impact et j’ai été surpris qu’elle soit endommagée. Cela nous a fait perdre de la charge à l’arrière. Nous allons commencer la course en force et essayer de gardez un bon rythme car nous savons que nous l’avons. Nous allons tout revoir aujourd’hui et revenir plus forts en course. ”

Otmar Szafnauer, chef d’équipe:

“La grille est très serrée, comme on s’y attendait. Je suis content parce que les deux voitures ont atteint la Q3. C’est un tour si court avec tellement de trafic que la séance finit par devenir une sorte de loterie. Les cinquième et dixième sont des résultats. solides et sont de bons endroits pour marquer des points avec les deux voitures. ”

“Notre rythme ici est compétitif et je suis sûr que notre rythme de course sera similaire. Lance a subi des dommages en Q3. Nous devrons voir si la voiture a besoin de réparations avant la course. Ce sera un Grand Prix intéressant car il y a beaucoup d’inconnues, mais nous avons fait nos devoirs et nous nous sentons prêts pour la course. ”

