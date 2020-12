Pérez: “Nous pouvons aspirer à un bon résultat”

Racing Point a de nouveau connu une bonne journée vendredi au GP de Sakhir F1 2020, ce qui est conforme aux excellentes performances affichées la semaine dernière à Bahreïn. Sergio Pérez a terminé troisième de la deuxième séance d’essais libres – derrière seulement Russell et Verstappen – tandis que Lance Stroll figurait également dans le top dix. Ils conviennent tous les deux que tout sera très serré, mais ils espèrent obtenir un bon résultat.



Sergio Perez (12ème / 3ème):

«Je suis optimiste quant à nos chances ce week-end après une journée positive sur la piste. Je pense que nous pouvons aspirer à un bon résultat, mais aujourd’hui, nous avons montré à quel point les qualifications vont être serrées. Les différences seront minimes et tout. Cela signifie que tout rassembler en un seul tour sera crucial. Ce fut un défi de courir sur la nouvelle piste: le secteur intermédiaire est particulièrement difficile parce que les pianos sont assez agressifs. Il est tentant de les utiliser, mais il est très facile de se tromper si vous les jugez mal. Je pense que nous verrons beaucoup de temps éliminés et que nous verrons des erreurs ce week-end, il est donc important de minimiser les chances de faire une erreur. Le tour complet est un défi, même s’il n’y a pas beaucoup de virages en général, donc obtenir le bon le secteur intermédiaire est très important. ”

Balade Lance (11e / 7e):

«C’était vraiment serré aujourd’hui, avec de petites différences entre toutes les voitures. Je pense que nous avons beaucoup appris sur le déroulement du week-end et sur le déroulement de la course. Le virage 8 sera un facteur important demain et nous verrons probablement beaucoup d’éliminations. la clé sera donc de rester proche de la limite. Aujourd’hui, nous avons bien géré le défi d’avoir beaucoup de trafic sur un tour aussi court, mais j’espère que ce sera encore plus difficile en qualifications, quand tout le monde sera à la recherche d’air frais. Les qualifications seront très importantes, car les dépassements sont plus difficiles que prévu. Bref, ce fut une bonne journée et je suis confiant dans la voiture pour samedi et dimanche. ”

