L’équipe Racing Point affronte la course du GP de Turquie avec l’espoir et l’illusion d’avoir un excellent résultat. Ils sont conscients qu’un défi très compliqué les attend, dans lequel ils doivent pouvoir s’adapter à cette piste avec les nouvelles voitures, mais ils savent aussi qu’ils ont une voiture compétitive et qu’ils peuvent obtenir un excellent résultat qui leur permet de continuer à se battre pour la troisième position finale dans le championnat par équipe.



Balade Lance (11e mondial):

“Je me sens bien pour ce week-end. Nous avons eu beaucoup de malchance lors des dernières courses, donc nous avons une chance de marquer des points et d’avoir un bon rythme. C’est un combat très serré dans la zone médiane, mais je pense que nous avons un voiture capable d’être compétitive dans les courses qui nous manquent. ”

“La Turquie est un nouveau défi et il semble que ce soit un tour incroyable. J’ai regardé quelques vidéos des dernières courses et il semble que ce soit un circuit capable d’offrir de belles courses. Tout le monde parle du virage 8 et je pense que ce sera le but. clé, il est très spécial dans ces voitures modernes. ”

“L’objectif pour les dernières courses est le même que pour toute l’année, marquer des points régulièrement et se battre pour la 3ème position du championnat. La bataille se rapproche de plus en plus et la cohérence est présentée comme un facteur clé. Nous voulons nous battre. pour avoir ajouté quelques podiums dans cette dernière partie de la saison. ”

Sergio Perez (6e de la Coupe du monde): ç

“Je n’y ai couru qu’une seule fois, mais c’est une piste incroyable. C’est très rapide et connu pour le long virage 8, c’est un circuit très physique et vous le sentez sur votre cou à la fin du week-end. J’ai hâte d’y courir à nouveau. “.

“Je pense que le virage 8 va être très différent cette année car nous conduisons des voitures beaucoup plus avancées que ce que nous avions en 2011, nous devrons donc réapprendre les virages dans un certain sens, surtout maintenant qu’il a été refait à neuf, il était très Tout le tour sera très difficile, les freins sont très durs et devraient offrir de belles opportunités de dépassement. ”

«C’est un grand défi de courir sur ces circuits. Il est facile d’avoir une routine sur les mêmes circuits chaque année, donc quand vous avez le défi d’en apprendre un nouveau ou de vous souvenir d’un ancien, c’est une perspective très intéressante. Vous pouvez surpasser les pilotes à partir de à quelle vitesse vous pouvez apprendre la piste, ce qui en fait une dynamique très intéressante. ”

