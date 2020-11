Pérez: “Je suis content du résultat, nous allons le fêter ce soir”

Balade: “C’est très difficile de comprendre ce qui nous est arrivé”

Racing Point quitte la Turquie à la troisième place du championnat des constructeurs. Les pilotes de Silverstone reviennent à cet endroit après avoir décroché leur deuxième podium de la saison avec Sergio Pérez, qui a montré qu’il était un excellent gestionnaire de pneus même dans les conditions les plus difficiles. Le Mexicain a terminé deuxième lors d’une journée où Lance Stroll n’a pas réussi à convertir la pole en victoire et où il a connu une fin de course vraiment difficile.



Sergio Perez (2e):

«Nous avons été près du podium plusieurs fois cette année, donc c’est bien de profiter de ce moment avec l’équipe. Ce fut une course très excitante avec une arrivée très difficile. J’ai essayé de gérer les pneus et de presser aux moments les plus appropriés, tout en J’apprenais la meilleure façon de faire sur la piste. J’ai dit à l’équipe que les pneus n’allaient pas pouvoir tenir un autre tour, ils ont beaucoup vibré. Nous avons bien fait les choses, nous n’avons commis aucune erreur et nous nous sommes arrêtés au bon moment. “.

«La clé a été de bien gérer les pneus, mais Lewis était à un autre niveau aujourd’hui, et quand il m’a dépassé, il a contrôlé la course. La deuxième place était le maximum que nous pouvions obtenir aujourd’hui, nous avons fait un excellent travail au moment de garder les Red Bulls et les Ferrari derrière. La fin de course avec Charles a été très folle, j’ai fait du long au neuvième virage mais j’ai pu reprendre la place, et même Sebastian a dépassé Charles. Je suis content de lui. Le résultat d’aujourd’hui a été un grand effort, nous allons en profiter ce soir. ”

Balade Lance (9ème):

“Il est très difficile de comprendre ce qui nous est arrivé aujourd’hui et nous devons bien le voir. J’ai pris un bon départ depuis la pole et j’ai même eu dix secondes d’avance dans mon premier set, et cela nous a donné une excellente option pour marquer un Excellent résultat. Pendant la course, j’ai beaucoup souffert avec les pneus intermédiaires et avec le grainage. L’équipe a bien fait quand ils m’ont arrêté, c’était très difficile à piloter à l’époque. ”

“Bien sûr, dans le deuxième match intermédiaire, j’ai aussi eu beaucoup de problèmes et je ne pouvais pas pousser pour gagner des positions. Peut-être que si j’étais resté à l’écart, le grain aurait été nettoyé, mais c’est très facile de parler pour le moment. Ayant fait la pole hier C’était une belle réussite, mais les points sont marqués dimanche. C’était bien de mener beaucoup de tours, mais je n’ai pas assez mené, et à cause de cela, je suis frustré. Sergio a marqué de très bons points pour l’équipe et maintenant nous allons nous concentrer sur les derniers carrières”.

Otmar Szafnauer, chef d’équipe:

“Le podium est un excellent résultat pour l’équipe, Sergio a fait une belle course. Nous pouvons être heureux d’avoir été leaders sur de nombreux tours dans des conditions aussi difficiles, et aussi avec les deux voitures. Sergio a très bien géré les pneus et l’a fait. endurant pendant 48 tours l’intermédiaire, quelque chose de très compliqué qui lui a valu une belle deuxième place ».

“C’était dommage que Lance n’ait pas obtenu le résultat qu’il méritait. Il a bien géré la prison du Polonais et a eu jusqu’à dix secondes d’avance. Je pense que nous avons bien réussi à l’arrêter, car la piste ne s’est pas asséchée. Nous devons voir pourquoi Lance a tant souffert avec le grainage, car il aurait pu monter sur le podium. Le positif est que ce bon résultat remet l’équipe à la troisième place du championnat des constructeurs, un bon moral avant de la dernière ligne droite de cette saison “.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard