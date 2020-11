Pérez: “J’aurais pu faire la pole, mais je suis content de la troisième place”

Balade: “Quand ils m’ont dit que j’étais sur le poteau, j’ai cru que je rêvais”

Journée mémorable à Racing Point, qui ajoute sa deuxième pole de son histoire, 11 ans après la première de Giancarlo Fisichella en Belgique 2009. Lance Stroll a pris sa première pole après avoir volé le portefeuille de Verstappen et Pérez, qui partira troisième ; le Mexicain aurait pu faire la pole, mais il a dû interrompre son dernier tour après une sortie d’Antonio Giovinazzi de la piste.



Sergio Perez (3e):

“C’est une belle journée pour l’équipe et je suis très content. En Q1 j’ai dû interrompre mon tour à cause des drapeaux jaunes et j’ai été quasiment exclu de Q2, les autres n’ayant pas abandonné leurs tours sous le double drapeau jaune, comme Quand nous étions déjà en Q3, nous avons opté pour le pneu intermédiaire, j’espérais rattraper la température bientôt et ça valait le coup tour par tour. J’aurais pu faire la pole, mais au virage 5 Giovinazzi est sorti et Il est de retour sur la bonne voie juste devant moi. J’ai dû m’arrêter. ”

“Malgré cela, je suis satisfait de la troisième place, surtout parce que nous allons commencer dans la zone propre de la grille. Nous pouvons être fiers de tout ce que nous avons amélioré et d’avoir été si compétitif dans ces conditions. Nous savons que la Mercedes va gagner des positions. et que Max va être très fort, mais nous espérons faire un bon premier tour. Ce sera un départ difficile, car mettre les pneus à température ne sera pas facile. Nous espérons profiter de ce résultat très spécial pour l’équipe. ”

Balade Lance (1er):

«Aujourd’hui a été une journée incroyable, l’un des meilleurs moments de ma carrière en Formule 1. Quand on m’a dit que j’étais en pole, j’ai pensé que je rêvais, j’ai toujours rêvé d’avoir une telle journée et ce fut un moment très spécial. Les conditions ont été très compliquées et c’était difficile à piloter, mais avec le temps j’ai pris confiance en la voiture et j’ai fait de très bons tours.J’ai été précis et je n’ai pas perdu ma concentration courbe par courbe, quand la voiture est bonne on apprécie beaucoup dans ces conditions. ”

“La séance a clairement montré qu’il était essentiel d’avoir le bon pneu au bon moment et nous avons fait ce qu’il fallait en passant sur les pneus intermédiaires à la fin, tout s’est parfaitement déroulé. Nous savions que le dernier tour allait être le plus important, et je veux profiter un peu avant de me concentrer sur la course de demain. Nous savons que ce sera difficile car Max et la Mercedes vont progresser, mais nous avons les deux voitures dans de très bonnes positions et nous pouvons marquer de nombreux points importants pour l’équipe. Jamais J’étais déjà allé à Istanbul, mais j’ai adoré. ”

Otmar Szafnauer, chef d’équipe:

“C’est une belle journée pour nous. C’est incroyable de voir Lance Stroll et un Racing Point en pole. Les performances des pneus ont été essentielles et Lance et son équipe ont très bien fait. Il a dit au début de la séance que Ces conditions pourraient bien se passer pour lui s’ils faisaient tout bien, et ils l’ont fait. Lance a été très rapide avec les deux poulies, nous devons le féliciter pour sa première pole en Formule 1. ”

“Sergio a également fait un excellent travail pour prendre la troisième place, et il aura également de bonnes chances de marquer de très bons points. Le résultat d’aujourd’hui est une récompense pour tout le travail acharné que nous avons fait hier soir pour comprendre les pneus. Je pense que dans des conditions humides et sèches, nous pouvons être rapides demain et nous allons essayer de montrer notre meilleure version pour obtenir le meilleur résultat possible pour l’équipe. ”

