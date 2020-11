Pérez: “Il y aura de nombreuses opportunités pour nous”

Balade: “C’était tout un défi”

Ce n’est pas le meilleur vendredi de la saison pour l’équipe Racing Point que celui du GP de F1 de Turquie 2020. Sur un circuit qui a été présenté dans des conditions similaires à celles d’une patinoire, Sergio Pérez et Lance Stroll ont souffert. pour trouver la prise, mais c’est quelque chose qui a été à l’ordre du jour dans toutes les équipes. Cependant, tous deux sont optimistes quant à leurs chances de faire un bon résultat ce week-end.



Sergio Perez (12e / 11e):

«C’était très difficile aujourd’hui, et pas seulement à cause des températures froides, le manque d’adhérence est aussi un vrai facteur. Quand j’ai fait le ‘track walk’ sur la piste hier, c’était comme marcher sur un sol en marbre, presque comme celui-là! surface de votre cuisine à la maison! C’est très glissant et je pense que ce sera le cas tout le week-end. C’est dommage que nous n’ayons pas vraiment pu ressentir le plein impact d’un tour autour d’Istanbul Park, car c’est un défi et une belle piste, mais je suis sûr que nous aurons un week-end vraiment passionnant ici et qu’il y aura de nombreuses opportunités pour nous. D’après ce que nous avons appris aujourd’hui, la stratégie sera la clé et bien la faire pourrait être un grand avantage. Nous avons certainement beaucoup appris aujourd’hui et je suis sûr que “Nous allons dans la bonne direction. La bataille du groupe du milieu semble très serrée ce week-end et j’espère que nous pourrons nous mettre en avant dès demain.”

Balade Lance (13 / 9ème):

“C’était formidable de découvrir Istanbul Park pour la première fois, mais cela a été tout un défi. C’est un nouvel asphalte, ce qui rend la tâche difficile car le niveau d’adhérence est très bas. Je ne m’attends pas à une amélioration significative au cours du week-end, car pour que le défi se poursuive tout au long de l’épreuve. Tous les pilotes et équipes sont dans le même bateau, il s’agit donc de savoir qui peut faire la meilleure connaissance du circuit et j’ai hâte de voir comment il se déroulera demain. Les qualifications, c’est découvrir le une meilleure stratégie et envisager la meilleure façon d’utiliser le composé le plus dur ici en Turquie car ce n’est certainement pas un pneu à un seul tour. Nous allons revoir tout ce que nous avons appris aujourd’hui et revenir plus forts demain. ”

