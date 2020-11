Pérez: “Je ne vais pas critiquer mon équipe, mais nous avions le podium dans notre poche”

Balade: “Ça a été une journée difficile, il n’y a pas beaucoup de points positifs à extraire”

Racing Point a de nouveau échoué dans des moments clés et un podium qu’ils avaient en main avec Sergio Pérez leur a échappé. Le Mexicain s’est opposé dans la période de la voiture de sécurité alors qu’il était troisième et n’a finalement pas pu retrouver les trois positions qu’il avait perdues. De son côté, Lance Stroll a totalement manqué après avoir cassé son aile avant au départ.



Sergio Perez (6ème):

“Il était clair que nous avions le podium dans notre poche et je suis déçu d’avoir perdu cette opportunité. Il est facile de critiquer quand il y a le bénéfice du doute, mais dernièrement, je pense que nous aurions dû rester en retrait et garder la position sur la piste. Je veux critiquer mon équipe, l’important est que nous ayons appris la leçon pour le prochain. Nous avons fait une bonne course et nous avons atteint la sixième place, avec laquelle nous avons ajouté de bons points “.

“Il était clair qu’il allait être très difficile de doubler en course et nous avons pris la très bonne décision d’avoir allongé notre arrêt. La première longue manche nous a permis d’atteindre 27 au milieu et nous avons gagné trois positions. Nous avons été proches. pour avoir une course parfaite. Nous continuerons à pousser dans la prochaine course en Turquie. ”

Balade Lance (14e):

«Ce fut une journée très difficile. Un contact avec Ocon dans le premier tour a gâché ma course, car j’avais beaucoup de dégâts à l’aileron avant. C’était dommage, car j’ai pu gagner deux positions au départ. Après le toucher, nous sommes allés au fond de la grille et avons mis le pneu dur, nous savions que ça allait être difficile de bien faire, car dépasser ici n’est pas facile. ”

«Au deuxième arrêt, mes freins étaient très froids et j’ai raté l’arrêt au stand, je suis heureux d’apprendre que le mécanicien va bien, c’est le plus important. Il n’y a pas beaucoup de points positifs à extraire dans la course d’aujourd’hui. Je dois travailler dur pour renverser la vapeur en Turquie. ”

Otmar Szafnauer, chef d’équipe:

“Un après-midi très difficile pour nous qui ne s’est pas terminé comme prévu, malgré huit points importants. Sergio était très bien placé pour monter sur le podium après le départ de Max, nous n’aurions pas dû nous arrêter, nous aurions dû rester en retrait et conserver la place. sur le pneu dur. Nous nous sommes arrêtés avec l’idée qu’après le départ de la voiture de sécurité, il serait difficile de continuer avec de vieux pneus. ”

“Cependant, l’accident de George Russell a allongé la durée de la voiture de sécurité, ce qui n’a laissé à Sergio pas moins de tours pour reprendre des positions. Finalement, nous avons dû nous contenter de la sixième place. Dans le cas de Lance, il a perdu sa carrière après le contact avec Ocon qui l’a laissé sans aileron avant. Cet incident a compliqué sa journée et après cela, il a été très difficile de marquer des points. ”

