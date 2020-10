Pérez: “Bien que le résultat ne soit pas idéal, j’ai aimé conduire à Imola”

Balade: “La réalité est que nous repartons plus loin que nous ne le souhaitons”

Petite déception pour Racing Point à Imola. Les hommes de Silverstone s’attendaient à se battre pour les dix premières places de la grille, mais au final ils sont restés dans le tamis Q2. Sergio Pérez partira de la 11e position et Lance Stroll, de la 15e.



Sergio Perez (11ème):

«Je suis déçu de partir de la 11e position, d’autant plus que les écarts de qualification ont été si serrés qu’un dixième de seconde aurait signifié être en Q3. À la réflexion, peut-être que nous avons préparé la voiture davantage pour la course et que. Cela a affecté notre classement, mais j’espère que cela signifie avoir une voiture compétitive demain. ”

“Nous devons gagner des positions et marquer des points car la lutte au Championnat est très serrée. Bien que le résultat ne soit pas idéal, j’ai pris plaisir à piloter à Imola pour la première fois. C’est un grand défi, je pense que tous les pilotes le pensent” .

Balade Lance (15e):

“C’est super de retourner à Imola. Une des pistes les plus cool de la saison, old school, rapide, où tu coules. Malheureusement, c’était une journée difficile et surtout difficile, avec seulement 90 minutes d’essais avant les qualifications. Cela a été comme ça pour tout le monde, mais ce n’est pas facile d’apprendre la voiture, les roues et la piste en si peu de temps. ”

“Ce matin, nous semblions plus compétitifs, mais j’ai souffert de l’adhérence en qualifications, donc c’est quelque chose qu’il faut comprendre. C’était une séance serrée et nous étions juste la mauvaise partie de la lutte pour la zone médiane. Un temps éliminé par limites. La piste en Q2 n’a pas non plus aidé. La réalité est que nous avons commencé plus loin que nous ne le souhaitons. C’est une journée frustrante, mais nous nous battrons dur pour gagner des places dans la course demain et finir en tête le week-end. ”

Otmar Szafnauer, chef d’équipe:

«C’était un classement serré. Sergio est resté à un dixième de seconde de la Q3, mais partir 11e soulève toujours des alternatives plus stratégiques car il est la première voiture avec un libre choix de pneus. Lance était chassé par les limites de la piste en Q2, mais nous n’étions pas très compétitifs aujourd’hui. ”

“Il est difficile de savoir à quoi s’attendre demain car les données de piste sont plus limitées que la normale. Les dépassements ne seront pas faciles, donc cela met une pression supplémentaire sur le premier tour. À partir de là, nous allons essayer d’utiliser la stratégie pour marquer des points avec les deux voitures.”

