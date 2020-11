L’équipe craignait que Pérez ne puisse pas s’échauffer le dur dans le temps fort

Le deuxième arrêt qu’ils ont décidé de faire lui a fait perdre le podium

Sergio Pérez s’est retrouvé sans podium à Imola en raison d’une mauvaise décision stratégique de Racing Point. L’équipe a pensé que le Mexicain allait avoir du mal à chauffer le pneu dur sur l’épaule derrière la voiture de sécurité et ils l’ont appelé pour monter le pneu souple. La décision leur a fait perdre la troisième position. Cependant, le directeur technique de l’équipe, Andrew Green, se justifie.



Le directeur technique de Racing Point, Andrew Green, affirme qu’avec une voiture et un pilote prenant si grand soin des pneus, on craignait vraiment qu’il ne puisse pas réchauffer le disque dur une fois que la voiture de sécurité aurait quitté la piste.

«C’était une décision difficile. Nous avions peur que notre voiture ne chauffe pas les pneus durs assez rapidement. La configuration de notre voiture a été conçue pour protéger les pneus, c’est pourquoi Pérez a pu aller si vite pendant si longtemps avec le pneu moyen », a déclaré Green dans des déclarations faites au portail allemand Auto Motor und Sport.

En revanche, le Britannique a expliqué qu’il était sûr que le reste de ses rivaux suivrait la même stratégie. En outre, elle allègue que la durée de la voiture de sécurité a été plus longue que prévu, de sorte que les possibilités de dépassement ont diminué.

“Il semblait que la solution la plus sûre d’utiliser le pneu souple aussi parce que nous pensons que d’autres feraient de même. Mais ils ne l’ont pas fait. À la suite de l’accident de Russell, la voiture de sécurité a duré plus longtemps et le nombre de tours a été raccourci. Nous n’aurions pas pu le deviner », a déclaré Green pour conclure.

Pérez ne partage pas l’opinion de son équipe, du moins pas dans le passé, et a regretté d’avoir raté l’une des occasions de podium les plus claires de la saison. Malgré cela, il ne voulait pas dénoncer l’équipe, car il est clair que le mur avait plus d’informations que lui sur la voiture.

“Il était clair que nous avions le podium dans notre poche et je suis déçu que nous ayons manqué cette opportunité. Il est facile de critiquer quand il y a le bénéfice du doute, mais finalement je pense que nous aurions dû rester en dehors et conserver la position sur la piste. Cependant, je ne veux pas critiquer mon équipe », a déclaré le Mexicain après la course.

