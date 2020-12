Le double podium de Szafnauer a bouleversé le classement

La fiabilité et les infections possibles par covid-19 peuvent être essentielles

Racing Point est plus fort que jamais dans la lutte pour la troisième place du championnat des constructeurs. Leur double podium à Sakhir leur a valu plus de points que jamais cette année. L’équipe occupe cette troisième place avec 194 points contre 184 pour McLaren et 172 pour Renault. Avec ces chiffres, ce sera à Abu Dhabi ce week-end que le vainqueur de cette bataille dans la zone médiane sera décidé.



La situation s’est chamboulée au GP de Bahreïn, lorsque l’équipe de Woking a terminé quatrième et cinquième devant les deux Renault. De plus, Sergio Pérez et Lance Stroll ont abandonné, laissant les hommes de Szafnauer sans points. L’équipe dirigée par Andreas Seidl est montée en troisième position, mais l’a perdue à Sakhir. Voici un exemple de la façon dont tout peut changer en une seule course, ce qui rend le combat encore plus intéressant.

La vérité est qu’avec l’effondrement de Ferrari, les trois équipes ont plus de points qu’en 2019 malgré le fait qu’il y a eu moins de courses. McLaren a terminé quatrième avec 145 points; Renault, cinquième avec 91; et Racing Point, septième avec 73.

Avec un maximum de 44 points qu’une équipe peut marquer en une seule course et les 14 et 22 qui séparent McLaren et Renault de Racing Point, tout peut arriver à Abu Dhabi.

Si ceux de Stroll sont en tête, il ne faut pas oublier qu’à la fin de l’année, ils doivent retirer 14 points de la pénalité qu’ils ont reçue pour avoir utilisé les freins de Mercedes. Cependant, s’ils peuvent faire une bonne course, ils sont les favoris pour gagner. Bien que dimanche tout puisse arriver, il convient de rappeler que l’équipe qui a le plus ajouté l’an dernier à Abu Dhabi était précisément Racing Point grâce à Sergio Pérez.

Nous passons en revue les clés qui décideront qui des trois emmènera le chat à l’eau:

Avoir une voiture plus rapide que ses rivaux est crucial pour finir devant. En ce sens, tout est très égal, même si aujourd’hui ce n’est pas McLaren qui l’a. Racing Point semble avoir une longueur d’avance sur ses rivaux, même si la régularité n’a pas été son point fort tout au long de la saison.

McLaren est allée en Q3 26 fois au total contre 22 pour Racing Point et Renault. La vérité est que ceux de Szafnauer ont tendance à donner plus de priorité à la course que le samedi, tandis que ceux de Woking ou d’Enstone sont un peu plus réguliers.

La saison dernière à Abu Dhabi, aucun Renault n’a marqué. En revanche, McLaren a ajouté quatre points et Racing Point, six. Cependant, les performances des voitures ont changé par rapport à 2019, les résultats peuvent donc varier.

Au GP de Sakhir, la décision de faire un arrêt a donné à Esteban Ocon et Lance Stroll le podium. Au contraire, Carlos Sainz et Daniel Ricciardo ont passé deux fois à plusieurs reprises et n’ont pas eu le choix. À Abu Dhabi, il sera crucial que la stratégie soit la meilleure car chaque point compte.

Les équipes atteignent la fin de la saison à la limite. En ce sens, McLaren peut avoir un avantage sur Renault et Racing Point. Lando Norris a changé de moteur et pénalisé le week-end dernier à Sakhir, il aura donc une unité motrice avec beaucoup moins de kilomètres que ses rivaux. Un abandon peut complètement renverser le championnat

Dans cet aspect, McLaren est également en avance car l’égalité entre ses pilotes est bien plus grande. Ils ne sont séparés que par 51 points contre les 51 qui éloignent Stroll de Pérez et les 52 que Ricciardo prend à Ocon.

Les deux pilotes Racing Point ont déjà dépassé le covid-19, bien qu’une réinfection ne puisse être exclue. Ce n’est pas le cas pour Renault ou McLaren, car Sainz, Norris, Ocon et Ricciardo n’ont pas été infectés jusqu’à présent. Cependant, le danger est là et si l’un d’entre eux teste des résultats positifs, les choses peuvent être très compliquées pour leurs équipes respectives.

