Un morceau de votre aile avant s’est détaché et est resté coincé

La perte d’appui qu’ils ont détectée après que le médecin généraliste explique leur effondrement

Il est passé de la tête de la course à la souffrance et au franchissement de la ligne d’arrivée en neuvième position

Racing Point a révélé avoir découvert des dommages à l’aile avant de la voiture de Stroll. L’équipe souligne que ce sont eux qui ont condamné la carrière du Canadien et fait échapper la victoire.



Lance Stroll est parti de la pole hier au Grand Prix de Turquie et a mené la première partie de la course. Cependant, pendant qu’il montait les entractes, son rythme a commencé à ralentir et il s’est plaint de grainage.

Aujourd’hui, Racing Point révèle que dans l’analyse d’après-course, ils ont découvert des dommages à son aile avant qui, selon eux, expliquent son ralentissement des performances.

“Après avoir examiné l’équipement après la course, nous avons découvert des dommages à la partie inférieure de l’aileron avant de Lance Stroll qui ont considérablement influencé les problèmes de grainage qu’il a rencontrés lors de ses deuxième et troisième relais sur pneus intermédiaires au Grand Prix de Turquie.” .

“Lance a signalé qu’il avait de mauvaises performances de pneus, un sous-virage et un grain significatifs à partir du 17ème tour. S’arrêter et rouler sur une nouvelle série d’intermédiaires au 36ème tour n’a pas résolu le problème, le grain s’est encore aggravé.”

“Une des plaques sur la face inférieure de l’aile avant s’est détachée et s’est bloquée de telle sorte que le verrouillage a causé une perte significative de la force d’appui avant. La perte résultante de la force d’appui avant a contribué à beaucoup de grain.” .

Racing Point n’a fourni aucune photo des dégâts, dans laquelle il montre que c’était la cause évidente de l’effondrement du fils du propriétaire de l’équipe dans ce qui était peut-être sa première chance de remporter un GP de F1.

“Les données pendant la course ont confirmé qu’il y avait une perte d’appui significative, mais sans dommage visible au sommet de l’aile avant et les conditions de faible adhérence, il était difficile de confirmer si les données étaient correctes. Ce n’est qu’après la course, lorsque le voiture retournée au garage, nous avons découvert les dégâts et le blocage sur la face inférieure de l’aile avant. ”

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard