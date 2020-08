Dans la rafle: le PDG de Racing Point, Otmar Szafnauer, ne s’attend pas à une résolution rapide des multiples appels qui ont surgi en réponse à la sanction de l’équipe.

Racing Point a fait appel de la décision de la FIA de leur infliger une amende et d’arrêter leur point, tandis que Renault et Ferrari ont également fait appel. Szafnauer a hâte d’avoir une chance de «effacer notre nom»:

Nous voulons effacer notre nom. Vous avez vu ce que les stewards ont dit et nous voulons aller de l’avant et passer notre journée au tribunal pour blanchir notre nom. Nous n’avons rien fait de mal. Les stewards ont admis que nous n’avions rien fait délibérément et que les règles n’étaient pas claires.

[There’s] aucune indication sur la chronologie. Je ne peux que me fier à mes expériences du passé et il semble que ces choses prennent généralement quelques mois.

Citations: Dieter Rencken

